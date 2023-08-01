Петр Мамрадзе: В Грузии практически нет антироссийских настроений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для грузинского общества не характерны антироссийские настроения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе, отвечая на соответствующий вопрос, связанный с протестами из-за захода в порт Батуми туристического лайнера с российскими туристами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Антироссийские настроения вовсе не характерны для общества в целом, их практически нет. Достаточно сказать, что много россиян находится в Грузии, и всё это время, особенно последний год, ни одного инцидента не было. Между тем россияне отмечают, как гостеприимно и радушно их встречают», – сказал Мамрадзе в интервью «Известиям».

Он добавил, что близко знает с 1992 года экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который «свято верит в то, что телекартинка правит миром.

«Кстати, он, говоря по-грузински, это слово всегда произносил по-русски. Его слова, сказанные в моем присутствии не раз: надо поставить на экран телевизора нужную телекартинку, а потом можно делать что угодно. И схема такая: несколько десятков человек, среди которых бывают хорошо натренированные и профинансированные мужчины, и обязательно телекамеры — этого уже достаточно. Для таких случаев подготовлены лозунги, как правило, на английском языке. И эти люди устраивают дебош — они кричат, они начинают потасовку с полицией, которой приходится их помещать в автозаки и так далее. Всё это снимается», – объяснил технологию маниупуляций бывший чиновник.

По его словам, грузинские власти научились противодействовать такого рода подаче информации.

«Кстати, грузинские власти научились, и когда бывают перформансы Саакашвили, они показывают кадры с расстояния — что даже ступеньки здания парламента протестующие покрыть не могут. У них есть, по крайней мере, три мощных телеканала в Грузии, с помощью которых они доказывают, что в постмодернистском мире можно держаться на плаву, даже если тебя поддерживает не более 12% населения», – резюмировал Мамрадзе.