«Петр Невыездной»: за что Порошенко не пустили к Бандере, и причем тут Буданов

Петру Алексеевичу Порошенко в последнее время регулярно не везет. Захотелось выехать за границу – а не пускают. В связи с этим регулярные публичные жалобы на неподобающее обхождение с бывшим отцом нации стали для него привычным жанром.

Все мы помним его пламенные спичи на погранпереходе в Польшу с потрясанием бумажкой формата А4 перед носом какого-то офицера погранслужбы, когда пару недель назад пятого президента не пустили на форум в Давос, откуда он собирался в чес по Берлинам и Парижам. Тогда могло показаться, что это какая-то досадная случайность, сбой, мало ли с кем не бывает. Но нет, это не случайность, а, как сказал бы классик, закономерность. Или, выражаясь словами еще одного классика: «Совпадение? Не думаю».

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Вот и вчера Порошенко снова не выпустили в Европу. На этот раз – на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где он собирался выступить с докладом. А еще, как поговаривают злые языки в разного рода анонимных «тележках», собирался не то поклониться, не то в наглую попиариться на обижаемой разного рода «украинофобами» могиле Бандеры, находящейся на одном из мюнхенских кладбищ. Даже если это неправда, то – вспоминая недавнее громогласное обещание восстановить за свой счет музей Шухевича на Прикарпатье – логика в этом есть.

Причем, украинские силовики издеваются над Петром Алексеевичем с особым цинизмом. В этот раз невыездной статус Петра Пятого был официально обусловен заботой о его же безопасности. Якобы в Мюнхене ему грозит смертельная опасность. Далее цитата самого потерпевшего:

«Кирилл Буданов сообщил Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность! Единственный способ спасти Порошенко – не выпустить его заграницу».

И Порошенко таки спасли. Пускай и немножко против его воли. Но вместо того, чтобы поблагодарить Буданова со Стефанчуком за чудесное спасение шефа, фракция «Евросолидарности» в Раде разразилась гневным заявлением, в котором заклеймила власть за нежелание выпустить в Европу ценный источник альтернативеной информации о происходящем на Украине. Ведь только от Порошенко европейцы могли бы узнать правду, а теперь уже не смогут,

Пресс-служба Рады в долгу не осталась. Подчиненные Стефанчука назвали заявления порошенковцев относительно неучастия их фракции в Мюнхенской конференции «манипулятивными». Мол, достаточно того, что их в официальной делегации Украины представляет нардеп-одессит Алексей Гончаренко.

«Об участии Порошенко в других, «провозглашенных» им встречах с руководством ЕС, с шестью президентами, главами правительств стран-членов ЕС и т.д., сообщаем следующее. Заявлений и соответствующих документов, подтверждающих указанные выше встречи, ни от народного депутата Порошенко, ни от международных лидеров в ВР не поступало», – говорят у Стефанчука.

Понятно, что за всеми этими скандалами с Порошенко стоит не просто мелкая месть или желание как-то унизить поверженного соперника со стороны Зеленского. Если бы это было так, для этого есть масса иных, более эффектных способов, не оставляющих фигуранту возможности ответно пропиариться или оправдаться.

Правда в том, что Зе до сих пор воспринимает Порошенко как главного оппонента и конкурента и, вообще, опасность на внутриполитическом поле. Да, тот же Залужный в моменте куда более популярен, но и только. У Залужного нет и десятой доли денег, медийных и организационных возможностей, опыта, политических связей внутри страны и за рубежом, какие имеет Порошенко. Последний – системный игрок, в отличие от случайно взлетевшего на вершину политического чарта экс-главкома.

И те же опросы регулярно показывают очевидное – на безрыбье и рак рыба. А Порошенко – гетьман, пускай и уже изрядно потасканный и «сывочолий». Глядя на все это из России, можно, конечно, смеяться, вспоминая всех этих персонажей, когда они были у власти и чудили по самое не могу, изнутри все выглядит несколько иначе. И главное – в условиях полного разгрома всего спектра политических наследников Партии регионов и обвального снижения доверия к «слугам народа», единственная политическая сила имеющая ресурсы и кадры для перехвата власти здесь и сейчас – это порошенковская «Евросолидарность».

Да, у Петра Алексеевича гигантский хвост в виде серьезного антирейтинга, а наиболее упоротые «патриоты» до сих пор не могут простить ему Медведчука и «Жму руку, обнимаю» с Путиным.

Но общественное сознание изменчиво и пластично. Если позавчера очень многие украинцы всерьез считали, что «клоун лучше барыги», то сегодня все чаще можно услышать, что «барыга лучше кровопийцы».

Тем более, что амбиции Порошенко вернуться во власть никуда не делись. Да и момент сейчас крайне подходящий. Как отмечал январский The Telegraph:

«Уставший Зеленский слишком слаб для победы. Растут общественные разногласия между Зеленским и другими политическими лидерами, такими как бывший президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко, поскольку нарастает игра в перекладывание вины из-за неудач в войне».

Сейчас, в ожидании мая и на волне перестановок в армейской среде, все ранее ушедшие в глубокий анабиоз подковерные интриги в киевских верхах пришли в движение. И Порошенко – один из ключевых игроков в этом театре. Ему удалось сохранить в собственной орбите ключевых игроков периода своего президентства и обзавестись новыми союзниками.

Неслучайно пятый президент был первым, кто откликнулся сначала на ставшую фальстартом новость об увольнении Залужного, а потом резко осудил увольнение главкома и выступил в его поддержку, когда отставка все же стала реальностью.

В парламенте фракция Порошенко – наряду с Юлиной «Батькивщиной» – была единственной политсилой, уловившей тренд общественного настроения и в полном составе проголосовавшей против закона о мобилизации. Причем, в обеих его версиях. Расчет и тут понятен- придет время и избиратель запомнит, «кто прислуживал, а кто болел душой, понимаешь», как говорил герой Евгения Леонова в «Убить дракона».

В последнее время порошенковцы последовательно отстраиваются от нынешнего курса Банковой, осторожно и исподволь продвигая в украинский медийный дискурс так называемый «реализм» в видении текущей ситуации, пускай и красиво обернутый патриотизмом – для верности. Как будто исподволь готовясь вписаться в новую реальность после ожидаемой многими смены караула в Белом доме – с демократов на республиканцев. Так что неудивительно, что риторика ключевых соратников Порошенко местами до боли напоминает речи трампистов в Штатах.

Тот же экс-глава МИД Климкин – единственный в украинском политическом классе рискнул озвучить «крамольную» идею предложить Карлсону проинтервьюировать Зеленского. Далее – большая, но примечательная цитата из свежего видеоблога Климкина на платформе одного из киевских прозападных изданий.

«Зеленский мог бы пойти на интервью с Карлсоном. Я не говорю, что нужно сразу на это соглашаться. Нужно аккуратно послушать, что он говорит, разобрать, сделать несколько классных заготовок. Иногда стоит заходить на неудобную аудиторию, он является мейнстримом в Республиканской партии. Могут быть интересные идеи, условно: затянуть его за воротник в Бучу, посадить и сказать, что будем здесь разговаривать. Для Украины это одна из немногих возможностей выйти на аудиторию, читающую в том числе Илона Маска. К тому же для такого разговора у Зеленского есть эмоция, а ситуация с продолжением американской помощи указывает, что обычные методы не действуют. Мы не можем достучаться до многих американцев, которые не читают медиа и не смотрят телевизор. Большинство из них не являются пророссийскими, но стоит сделать их более проукраинскими».

Конечно, все вышеперечисленное не делает Петра Алексеевича ценностной и содержательной альтернативой политике нынешней Банковой. Более того, не факт, что, оказавшись на месте и в положении Зеленского Порошенко не стал бы действовать точно так же, однако это тоже не мешает ему всласть критиковать неудачные ходы конкурента. Лишь подтверждая тем самым, что внутривидовая борьба – самая отчаянная и ожесточенная.