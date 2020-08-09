Петр Симоненко предложил послать белорусских журналистов на Донбасс

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Петр Симоненко – лидер некогда популярной, но разгромленной после Евромайдана Коммунистической партии Украины, ранее выступавший на российских ток-шоу, сейчас приехал в Минск поддержать президента Александра Лукашенко.

Он обрушился с критикой на журналистов, задавших сегодня белорусскому лидеру неудобные вопросы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Александр Григорьевич, пошлите на пару дней их в Украину, и там все будет понятно. На пару дней на Украину. Мы кровью расплачиваемся за все это, о чем они говорят. Никаких реформ проводить не будут. Я как человек все это пережил на своих плечах и утверждаю: никаких реформ не будет. Будет захват территории, вот и все», – сказал Симоненко.

Лукашенко обрадовался неожиданной поддержке и согласился отослать журналистов не передовую.

«Возьми их. Да они знают все. Они думают, что я спустя четверть века одуревши вцепился в эту власть. Да не в этом дело. Я не хочу, чтобы все перечеркнули», – сказал Лукашенко.

Члены Компартии Симоненко были среди депутатов, которые после переворота зимой 2014 года продолжали ходить на заседания Верховной рады, помогая легализовать итоги путча.

Интересно, что это не спасло Компартию от разгрома, который захватившие власть националисты начали спустя несколько недель.