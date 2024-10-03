Петреус и Волкер требуют увеличить добычу нефти и резко обрушить цены

США для давления на РФ необходимо увеличивать добычу нефти, провоцировать обвал цены и внести под санкции все связанные с энергоносителями банковские операции.

Об этом говорили участники Варшавской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если цена на нефть существенно снизится, то у бензоколонки с ядерными боеголовками, как называют Россию, будут серьёзные проблемы. Кстати, я немного скептически отношусь к тому, что это происходит, сейчас цены довольно низкие, и это потому, что спрос и предложение взаимосвязаны. Сейчас США и Канада совместно являются крупнейшими производителями нефти и природного газа в мире. Сейчас мы являемся чистым экспортёром нефти, мы не полностью самодостаточны, у нас больше лёгкой нефти, чем нам нужно, и немного больше тяжёлой нефти для наших перерабатывающих заводов, чем мы производим. Но мы можем стать крупнейшим экспортёром СПГ, чего никто не ожидает», – сказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус

«Смотрите, как только цены падают, у России дела идут неважно. И, кстати, долгосрочный ущерб для российской экономики проявится только через несколько лет. Но что из-за утечки мозгов, ухода крупных нефтяных компаний, они не занимаются сейчас сложными работами по бурению в вечной мерзлоте и т.д., чтобы восполнить то, что будет истощаться в ближайшие годы. …Но сейчас они ещё довольно сильны, они вкладывают огромные ресурсы в свою армию, что позволяет им постепенно продвигаться на Юго-востоке Украины», – добавил Петреус.

С ним горячо согласился бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

«Петреус прав не только в том, что снижение цен ударит по России, но это должно быть нашей целью. Мы должны это сделать! Мы должны наращивать производство всего, что только возможно, мы должны работать с Саудовской Аравией, чтобы они тоже смогли увеличить добычу. Мы должны выработать более стратегический подход к Ирану, чтобы заставить Саудовскую Аравию сделать то же самое. Это должно быть нашей главной целью. А в соответствии с нынешней политикой США, российские банки освобождены от санкций, если платежи идут за энергоносители. Это безумие, наша главная цель – прекратить эти платежи! Потому что мы беспокоимся о поставках, с которыми мы могли бы что-то сделать. Нам нужно полностью пересмотреть ситуацию», – призывал Волкер.