Петров и Боширов ни при чём: В Донбассе горит воинская часть карателей

22.04.2021, Рубежное, Сергей Вредников

Новости Украины

На Донбассе в подконтрольном Киеву городе Рубежное в одной из частей ВСУ произошел большой пожар.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Информацию о ЧП подтвердила пресс-служба подконтрольной Киеву «Луганской ОГА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В городе Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло зажигание заправки. На месте происшествия работают профильные службы по ликвидации пожара», – говорится в сообщении.

Информацию о ЧП также подтвердил глава оккупационной «Луганской облгосадминистрации» Сергей Гайдай.

«В городе Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания. Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие», – сообщил чиновник.

При этом местные жители сообщили о звуках взрывов и рассказали, что на территории в/ч взорвался грузовой автомобиль или бензовоз, после чего огонь перекинулся на другие строения.