Петру Порошенко выставили планку выживания перед вторым туром

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока ещё действующий президент Пётр Порошенко уже проиграл своему сопернику Владимиру Зеленскому, вопрос лишь в том, насколько катастрофическим для него будет поражение.

Об этом в интервью каналу Topinform рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что интересно, в отличие от ситуации до первого тура, когда рейтинги порядка десяти ведущих социологических компаний давали разнобой прогнозов и оценок, то сегодня данные не противоречат друг другу – налицо фактически трёхкратный отрыв победителя Владимира Зеленского от догоняющего действующего президента.

Сегодня вся интрига, по сути, сводится не к факту победит – не победит Зеленский, а с каким отрывом он победит», – заявил эксперт.

По его мнению, у Порошенко есть два варианта – либо катастрофический, либо позволяющий хотя бы как-то сохранить лицо.

«Речь идёт о 30-40 процентах разрыва. Это катастрофический сценарий для действующего президента, ибо он обнулит его дальнейшие перспективы в украинской политике.

Либо же Порошенко сумеет поднять свой рейтинг во втором туре хотя бы за планку 30 процентов. В этом случае Порошенко сумеет зацепиться за политику, рассчитывать на реванш на выборах Верховной Рады осенью, возможность провести свою фракцию, и, в случае преследования, будет говорить, что новая власть преследует главного оппозиционера», – отметил Золотарёв.