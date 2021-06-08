Петух клюнул. Лукашенко созрел для нового праздника

08.06.2021, Минск, Артем Агафонов

У белорусов появился новый государственный праздник. Президент Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым 17 сентября жители страны будут отмечать День народного единства. Название, на мой взгляд, абсолютно точное и исторически оправданное. Именно в этот день в 1939 года в состав БССР возвращены отторгнутые ранее по Рижскому миру в пользу Польши территории. Именно тогда белорусы перестали быть разделенным народом, которым были в течении 18 лет.

Несмотря на явную историческую важность этой даты, белорусские власти до сих пор старательно ее не замечали. Лишь однажды, в 2009 году, когда отмечался 70-летний юбилей воссоединения, Лукашенко поздравил своих граждан с круглой датой, назвав его «актом исторической справедливости».

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«На освобожденных землях были созданы условия для строительства новой жизни. Белорусы получили возможность развивать государственность в рамках единого национально-территориального образования», – сказал тогда лидер Белоруссии.

Однако, несмотря на многочисленные обращения патриотической общественности, дальше единственного поздравления дело не зашло.

Десятки петиций, направляемых в разные инстанции, никакого результата не принесли. 17 сентября 2016 года группа общественных активистов, в числе которых был и я, даже образовала «Комитет 17 сентября» для координации своих усилий по присвоению 17 сентября статуса государственного праздника и увековечиванию этих событий. Но пока не грянул август 2020 года, все усилия были тщетными.

В государственной политике тогда рулила многовекторность и такой праздник был слишком неудобен для политиков, оглядывающихся на мнение «западных партнеров» и, особенно, Польши, которую до сих пор мучают фантомные боли от утраченных «кресов усходних».

Все изменилось после президентских выборов, последовавших за ними массовых беспорядков и политического кризиса. Белорусской власти срочно потребовались новые идеологемы, способные хоть как-то объединить расползающееся во все стороны общество. Идея объявить 2021 год «Годом народного единства» лежала на поверхности и Лукашенко за нее уцепился. Насколько эффективно получилось – вопрос отдельный. Год уже почти достиг экватора, а единства больше не стало.

А, если есть «Год народного единства», значит логично учредить и День народного единства, который стал бы его апофеозом, центральной датой, вокруг которой можно выстраивать новые идеологические конструкции. На роль такой даты подходили 17 сентября, когда воссоединение состоялось фактически и 14 ноября, когда присоединение западных областей к БССР было юридически оформлено.

Именно в качестве такой центральной даты рассматривал День народного единства Игорь Марзалюк – депутат, историк и один из идеологов Лукашенко, всегда тонко чувствующий все оттенки настроения хозяина.

«Ключевой датой года призван стать либо день 17 сентября, либо 14 ноября – дни, символизирующие воссоединение белорусского народа и восстановление исторической справедливости», – говорил Марзалюк еще в начале апреля.

Как раз на начало весны и пришелся пик активности по продвижению Дня народного единства. Было даже запущено народное голосование в интернете, где участникам предлагалось выбрать одну из двух дат.

Однако позже что-то пошло не так. Или с единством не сложилось или просто тему отодвинули на второй план более актуальные проблемы. В итоге, День народного единства учрежден. Но центральной датой года 17 сентября так и не станет. Не станет и выходным днем, затерявшись в общей массе дней, вроде бы и праздничных, но таких же рабочих будней, как и остальные. Он, определенно, будет праздником для патриотических и пророссийских сил и зубной болью для ориентированной на Польшу прозападной оппозиции, но стать символом, объединяющим белорусское общество, рядовой рабочий день, увы, не сможет.