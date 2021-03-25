Петух клюнул: Санду пошла на поклон к послу РФ – просить «Спутник V»

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Майя Санду встретилась сегодня с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», – написала Санду.

Ранее и молдавская оппозиция, и власти Приднестровья обвиняли Санду в нежелании покупать российскую вакцину. Прозападный президент выпросила вакцину «Астра-Зенека» у Румынии, но как выясняется, молдаване не захотели ею вакцинироваться.

«В первую очередь проблема была изначально здесь у нас. Мы говорили, что нам нужна эта вакцина, но видели неоднозначные заявления администрации президента. В феврале посол РФ обещал 200 тыс вакцин, и потом по 300 тыс каждые 3-4 недели. Но тогда заблокировали возможность регистрации у нас в Молдове», – заявил вчера бывший президент Молдовы Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Сейчас, по его словам, российская вакцина уже зарегистрирована в Молдове.

«Я считаю, что первая поставка будет гуманитарной. Я очень надеюсь, что до конца марта мы сможем что-то получить. Потому что сейчас мы получили «Астра-Зенеку», половина на складе: никто не хочет вакцинироваться. Если бы мы получили 100 тыс «Спутника V», она бы за пару дней ушла вся», – сказал Додон.

Он считает, что до конца апреля Молдова должна закупить миллион доз российской вакцины.

Еще один молдавский политик, скандальный мэр Бельц Ренато Усатый заявил, что вакцинировался «Спутником V» в Объединенных Арабских Эмиратах (в России он находится в уголовном розыске).