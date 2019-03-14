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14.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Скандал, Украина
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«Петя опять об**лся»: Встреча Порошенко с боевиками «Азова» обернулась скандалом

Сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился с боевиками неонацистского полка “Азов”.

Соответствующий 45-секундный ролик был размещен в соцсети на официальной странице украинского гаранта.

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Порошенко поблагодарил боевиков “за высокую дисциплину и боевой дух”, а также сказал, что делается все возможное, чтобы “дать добровольцам возможность реализовать накопленный опыт”.

В то же время украинский видеоблогер Анатолий Шарий утверждает, что встреча Порошенко с боевиками прошла не совсем гладко.

“Петя решил, что он очень хитрый и отправился в полк Азов. Но там все пошло не так и Петя опять об**лся. Хотя «электорату» тулят урезанное видео. Не твой месяц, Петя. Видео незабаром”, – пообещал Шарий.

Напомним, что праворадикальная партия “Национальный корпус”, созданная на базе “Азове”, сейчас проводит антипорошенковские акции и срывает его предвыборные митинги

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