Новости Украины

Возвращение экс-президента Петра Порошенко на Украину и первый день суда над ним показали полный провал команды Владимира Зеленского и его команды.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила киевский юрист Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Петя отымел Зеленского и его команду во все дыхательные дыхательные отверстия. И это только начало. Нечего было понты колотить, раз вы не способны довести дело до конца. Порошенко обо#рал их со страшной силой. У меня такое ощущение, что в jфисе президента – невменяемые. Любой человек должен понимать, что если ты достал оружие, то его надо использовать до конца. Если пытаться использовать его на полшишечки, то это будет для тебя позорище», – сказала адвокат.

Она говорит, что ей все стало понятно, когда следователи не смогли вручить повестку Порошенко и тот спокойно уехал за границу.

«Они могут выиграть только в том случае, если каким-то образом но идут какого-то судью, который согласится реально закрыть петельку. А сейчас судит Порошенко тот судья, которого сам Порошенко в 2017 году и назначил. Какие шансы его что его осудят – сказать сложно, это не исключено, но послица англосаксов выступила с заявлением, что типа ребята давайте жить дружно, давайте мир. Что она имеет в виду, на самом деле никто не знает. Вот сейчас мы это и узнаем», – говорит юрист.

«Но пока в плане пиара Порошенко обыграл Зеленского вчистую, без каких-либо шансов. Ну а дальше посмотримь, какое будет решение суда», – резюмировал Монтян.