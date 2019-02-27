Петя, прощай: Во втором туре кандидаты будут соревноваться за право посадить Порошенко

27.02.2019

Кандидат в президенты Украины шоумен и комик Владимир Зеленский остается безоговорочным лидером в опросах общественного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром “Социальный мониторинг” и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

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Среди определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании за Зеленского готовы отдать свои голоса 27,3% опрошенных, за лидера партии “Батькивщина” Юлию Тимошенко – 18,8%, за президента Петра Порошенко – 18,2%.

Следующая кандидатская тройка значительно отстает: лидера партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко – пользуется поддержкой 10,9%, лидер “Гражданской позиции” Анатолий Гриценко – 8,8%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 6,1% респондентов.

По данным исследования, действующий президент проигрывает во втором туре как Юлии Тимошенко (21,6% против 26,1%), так и Владимиру Зеленскому (22,1% против 34,2%).

Исследование проводилось с 16 по 23 февраля. Было опрошено 2047 респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. Погрешность составляет 2,2 процента.

Примечательно, что несколько ранее опросы показывали, что президент Порошенко вышел на второе место.

“И это данные опроса до скандала с Оборонпромом. Еще чуть-чуть и может оказаться, что тройка лидеров снова будет без действующего президента, а во втором туре кандидаты будут соревноваться за право посадить Порошенко”, – комментирует результаты опроса журналист Денис Гороховский.