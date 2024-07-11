Певца Вакарчука заподозрили в желании демобилизоваться из ВСУ

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Фронтмена украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука заподозрили в желании демобилизоваться из рядов ВСУ, службу в которых он начинал в звании лейтенанта.

Слухи о его предстоящей демобилизации вызвала опубличенная в СМИ электронная декларация артиста. Тот факт, что декларацию певец обнародовал на официальном сайте еще в мае, а скандал возник только сейчас, дает основание предположить искусственный характер этого медийного «подогрева».

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Контракт с ВСУ Святослав Вакарчук подписал еще в первые дни войны, после чего артист-доброволец был направлен в звании лейтенанта во львовскую военно-гражданскую администрацию.

Собственно, предметом скандала стали деньги, а вместе с ними и подозрения в том, что военную службу артист мог вообще проходить лишь на бумаге. В частности, в декларации Вакарчук указал, что за четыре месяца получил в армии 89,6 тысяч гривен (чуть больше двух тысяч долларов).

При этом фронтмен ОЭ не указал, где именно проходит военную службу и какая воинская часть начисляет ему заработную плату.

Пресс-служба Вакаочука включила режим медийного антикриза и начала оправдываться. Так, в комментариях киевскому изданию «Главком» менеджер артиста утверждала, что «на самом деле» Вакарчука не демобилизуют из рядов ВСУ, он и в дальнейшем намерен проходить военную службу однако на другой должности. По ее словам право на увольнение с должности не означает демобилизацию из армии.

«Пишу коротко и так, как есть. Информация о демобилизации Святослава Вакарчука не соответствует действительности. Он продолжает быть мобилизованным в Вооруженных силах», — заявила менеджер «Океана Эльзы» Виктория Хоменко.

А уже в комментарии изданию «Апостроф» та же Хлменко менеджер уточнила, что сейчас Вакарчук занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Одной из главных задач певца в этой должности является «поддержка военных на фронте». То бишь, выездные концерты – что то типа агитбригад.