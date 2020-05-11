Певец Буйнов поздравил ДНР с шестилетием и напомнил полякам об освобождении Варшавы

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Польским властям, которые решили переписать историю Второй мировой войны, не стоит забывать советских освободителей, тысячи которых остались в польской земле.

Об этом в ходе пресс-конференции, организованной общественным движением «Донецкая Республика», заявил известный российский исполнитель Александр Буйнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что прошел праздник Великой Победы советского народа над фашисткой Германией. И, конечно, у меня и всех нас, и каждого нормального человека – это святой праздник. Это единственный праздник, который объединяет все народы бывшего СССР, независимо от вероисповедания и географического положения. Такие же нормальные люди найдутся и в Америке, и Польше, и бывшей Чехословакии», – заявил Буйнов.

Он также отметил, что кое-что «хочет напомнить нашим «друзьям» – в кавычках – полякам».

«Есть медали «За взятие Берлина» и «за взятие Кенигсберга», но медаль «За освобождение Варшавы». Взятие и освобождение – вы чувствуете разницу? Варшаву освобождали, господа поляки. Нужно об этом помнить. И на вашей земле покоится много тысяч наших солдат – не оскорбляйте нашу память», – призвал исполнитель.

Буйнов поздравил Донецкую Народную Республику с днем рождения и сыграл на барабанах мелодию знаменитой фронтовой песни «Однажды вечером, вечером, вечером…».

Выбор песни о летчиках не был случайным: отец Александра, Николай Александрович Буйнов во время Великой Отечественной войны служил летчиком на ночном бомбардировщике.

После снятия карантина певец, который внесен на сайт одиозного украинского «Миротворца», пообещал приехать с концертом в Донецк.