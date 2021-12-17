Певец Розенбаум высказался о ситуации с уборкой снега в Петербурге

17.12.2021  23:57 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Знаменитый советский и российский музыкант Александр Розенбаум пожаловался на отвратительную уборку улиц в Петербурге. На своей странице в соцсети Instagram он раскритиковал подход ответственных служб к расчистке дорог от снега.

Народный артист России назвал «беспределом» сложившуюся ситуацию с уборкой улиц в Северной столице. Розенбаум отметил, что уже невозможно молчать о тех событиях, которые происходят в городе из-за наплевательского отношения компетентных служб к своей работе.

Знаменитый советский и российский музыкант Александр Розенбаум пожаловался на отвратительную уборку улиц в Петербурге....

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«Это видео прислал мне друг, приехавший в мой город по делам. Из Сибири. Такая «картинка» наблюдается по всему Петербургу. Нехорошо выносить «сор из избы». Но еще страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать», — отметил Розенбаум.

Стоит отметить, что петербуржцы буквально завалили Смольный жалобами на плохую уборку снега в городе. По их словам, Северная столица оказалась не готова к зиме из-за халатности властей и лично губернатора Александра Беглова.

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