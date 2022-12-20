Певец Шевчук воюет с армией РФ бегством от суда

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Верховный суд Башкирии утвердил решение суда первой инстанции о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей рок-певцу Юрию Шевчуку по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Адвокат Шевчука Александр Передрук заявил, что решение суда «в любом случае» будет обжаловано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В августе Советский суд Уфы признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии.

На Шевчука составили протокол после его концерта в Уфе, на котором он заявил, что не понимает почему «гибнут люди на Украине ради наполеоновских планов очередного нашего Цезаря». Также Шевчук отказался выступать в Тюмени, потому что там на здании филармонии была размещена эмблема СВО на Украине – буква Z. Многие российские музыканты осудили поведение Шевчука.

Музыкант на суды не являлся, но в райсуд Уфы передал через адвоката записку «за мир».