Певец Вакарчук требует устроить переговоры с Россией «языком силы»

Анатолий Лапин.  
15.02.2023 13:12
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия не воспринимает уступки, поэтому говорить с ней нужно лишь с позиции силы.

Об этом в эфире телеканала DW заявил дважды несостоявшийся украинский политик, певец Святолав Вакарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не воспринимает уступки, поэтому говорить с ней нужно лишь с позиции силы. Об...

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По мнению Вакарчука, западные политики в отношениях с РФ не должны пользоваться традиционными дипломатическими методами.

«Что мы можем сделать и какова наша задача? Это убедить мир в том, что традиционные дипломатические, шахматные переговоры с террористом-Россией невозможны. Безусловно, и с такими нужно разговаривать, но не позиционно, не так, как это привыкли делать западные лидеры много лет. Только язык силы и давления может работать против России, потому что вы же видите, что чем больше им идешь на уступки, тем больше они забирают. И это абсолютно имперская, средневековая позиция», – сказал певец.

«Такое впечатление, что эта страна находится в истории на 500-700 лет назад. Потому говорить с ними языком конца ХХ столетия абсолютно бесперспективно, и это понемногу, шаг за шагом начинает понимать европейский политикум и европейские люди», – заявил Вакарчук.

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