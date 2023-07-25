Певица Свиридова уделала телеведущего-иноагента

Уроженка Керчи Алена Свиридова разочаровала ведущего телеканала «Дождь» Михаила Козырева, которому она зачем-то согласилась дать интервью.

Когда Козырев поинтересовался, как знакомые Свиридовой относятся к тому, что она продолжает ездить в Крым после 2014 года, певица рассмеялась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я там живу. Вы что, люди?! Я там живу, я еду к себе домой. Вы там разбирайтесь. Это мой дом на той земле, где жили мои предки. Я продолжаю ездить к себе домой. Это че, непонятно? Нужно прилепить политическую какую-то шеньду?», – сказала Алена.

«Каждый выбирает для себя. Ты разговариваешь с человеком, который в одну ночь бросил свою страну и оставил там все. Это был мой выбор, потому что я не мог с жить с тем, что происходит. Поэтому я задаю вопрос, как ты можешь с этим жить», – попытался пристыдить певицу телеведущий.

«Хорошо, а вот то, что ты не смог с этим жить и уехал, это как-то повлияло на ход событий?», – поинтересовалась Свиридова.

«Даже если это не влияет, я не собираюсь бросать это делать. Я считаю, что об этом нужно говорить, и капля камень точит. Я делаю это не для того, чтобы изменить мнение Путина и генералов. Чтобы самому с собой жить. Я принес большие жертвы для этого», – пафосно провозгласил Козырев.

«Знаешь, Миша, это твой выбор. Я не считаю, что мы всегда приносим правильные жертвы. И когда мы приносим жертвы, мы начинаем требовать компенсацию за это. В этом есть какая-то неправда. Потому что не так все просто», – посочувствовала иноагенту Свиридова.

Также она заявила, что в Крыму 99% людей поддерживают воссоединение с Россией, а Украина «это наше общее». Она произнесла страстный монолог о том, что нужно быстрее выходить из конфликта, а не навешивать ярлыки. Козырев поспешил свернуть диалог, отметив, что он со Свиридовой не согласен.