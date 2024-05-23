«Пиар без поиска правды»: в Киеве создали комиссию для «расследования» воровства на фортификациях

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Верховная рада поручила создать временную следственную комиссию для проверки и расследования обстоятельств тотального воровства выделенных на фортификации средств. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представитель «Европейской солидарности» София Федина призналась, что главная цель этого законопроекта – успокоить возмущённую общественность.

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«Хаос и непонимание вопросов, связанных с фортификацией, приводят к очень нехорошим настроениям в обществе. И это означает, что наша когнитивная безопасность как государства, она довольно слабая в отличие, кстати, от нашего врага. А тема фортификаций должна была звучать и должна была быть артикулирована и объяснена. То, что мы видели, то что происходит особенно на нулевой или первой линии, это, конечно, вещи и вопросы, которые должны были ставиться не в мае, а в апреле, марте месяце», – сказала она.

Её слова подтвердил и депутат Юрий Бойко, пожаловавшийся, что эти меры работать не будут.

«Наша группа отзывает кандидатуру представителя в так называемую ТСК по фортификации, потому что это просто политический пиар, без поиска правды», – подчеркнул Бойко.

В свою очередь, член «Батькивщины» Сергей Евтушок отметил, что важнее проверить остальные фортификации по границам Украины с Белоруссией и Россией.

«Я призываю всех членов такой комиссии объехать по максимуму все границы. Это Волынь, Ровенщина, Житомирщина, Киевщина, и всё остальное. Объехать и понять, в каком состоянии не только в зоне боевых действий на переднем краю войны фортификации, но и здесь», – потребовал Евтушок.

Всего в комиссию вошли восемь депутатов от «Слуг народа», и по одному депутату от остальных фракций и групп. В проекте постановление сказано, что новообразованная комиссия займётся и проблемой поставки дронов в ВСУ.

В ходе голосования проект постановления поддержали 277 депутатов, документ был принят.