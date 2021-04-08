Пиар-десант Зеленского в Донбассе был отвлекающим манёвром – политолог

08.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Своим визитом на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский пытался сгладить недовольство общества тем, что он во время пандемии и обострения на Донбассе поехал отдыхать в Катар.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Поездку Зеленского в Катар все восприняли очень плохо. Все прекрасно понимают, что ездил он не за «инвестициями», что никаких инвестиций он там не получит, и что он просто валяет дурака и тратит время непонятно на что. Поэтому надо было сгладить впечатление и съездить на Донбасс.

Кроме того, раз уж все СМИ публикуют фотографии перемещения техники на Донбасс, надо показать, что это все исходит от президента.

Его поездка существенно ни на что не влияет. Визиты Зеленского на Донбасс, как мы увидели, имеют скорее спонтанный характер и случаются редко, а ситуация на Донбассе развивается сама по себе, и сам он ни «разогнать» ни «остановить» ее не может», – заключил политолог.