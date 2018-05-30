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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Демография, Киев, Общество, Политика, Украина

Пиар костей не ломит: Гройсман будет раздавать молодым семьям “бейби-боксы”


С 1 сентября 2018 года украинские семьи при рождении ребенка будут получать от государства бэйби-бокс, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во время заседания правительства 30 мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

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«Сегодня мы примем решение по важным вопросам. Это новая традиция, которую мы вводим с 1 сентября 2018 года. Теперь каждая семья, где родился малыш, будет получать от государства специальный бэйби-бокс. Позже СМИ увидят, что там внутри. Он собран с любовью, чтобы на первых этапах жизни у мамы, у семьи было все необходимое, чтобы ухаживать за ребенком. Это будет достаточно качественный бокс, с качественным наполнением», — сказал Гройсман.

Он отметил, что правительство вводит новую традицию для поддержки рождаемости в стране.

Как уточняется, ориентировочная стоимость бокса — 5000 гривен.

Согласно данным Госстата, в Украине остается существенным превышение смертности над рождаемостью: по состоянию на январь—март 2018 года на 100 умерших приходится 55 новорожденных. За первый квартал 2018 года в Украине родилось 84 607 малышей, за тот же период 2017 года — 91 097.

С 2000 года количество матерей-одиночек в Украине увеличилось в 22 раза.

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