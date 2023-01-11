Зачем Бербок приехала в Харьков – версии российских экспертов

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, неожиданно посетившая накануне Харьков, метит в кресло канцлера и строит свой образ на роли бесстрашного политика, не боящегося обстрелов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

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Политолог Сергей Марков считает, что у Бербок есть амбиции занять кресло канцлера на фоне снижения рейтинга Олафа Шольца.

«Во-первых, она делает это для того, чтобы поднять свои акции в политической жизни Германии и западной коалиции, поскольку активное накачивание оружием и деньгами Украины сегодня является главным приоритетом политики Запада. Вот она участвует в реализации этой политики, чтобы увеличить свое политическое влияние. Во-вторых, она посещает Харьков, чтобы показать свою смелость, отвагу, какая она крутая. Я думаю, что, видя падение рейтинга Шольца, Бербок сейчас задумывается над тем, чтобы стать канцлером Германии. Ну, частью является желание вдохновить жителей Украины на то, чтобы они умирали как можно больше. Гибель максимального количества жителей Украины является одной из главных целей политиков Запада, потому что они считают, что чем больше украинцев умрет сейчас, в рамках военных действий с российской армией, тем более тотальной, вечной и всеобщей станет ненависть Украины к России».

В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что визит носит пропагандистский характер.

«Он не анонсировался заранее из целей безопасности, потому что боялись, что там погибнет целый министр. А после того, как все прошло, будут выкладывать миллион всяких видео, как она раздает печеньки и рассказывает о тяжелой доле украинцев, будет призывать на Западе, рассказывать об ужасах, что люди живут там без света, без всего, что их всех убили, что они там все мучаются, что русские абсолютно жестокие, бесчеловечные и прочее. То есть все будет идти, как всегда, по пропагандистской линии, типа дух украинцев крепок и прочая дребедень. Не думаете же вы в самом деле, что она является каким-то военным специалистом и ездила чисто в военную командировку экспертно разобраться в обстановке с военными целями», – отмечает Матвейчев.

Поддерживает его политолог Марк Бернардини:

«Это просто очередной эпизод западной саги политического туризма на Украину, всё работает на внутреннюю аудиторию и электорат. Именно поэтому, кроме громогласных и тщетных заявлений, никаких существенных последствий нет и быть не может».

Член организации «Сильная Россия» журналистка Светлана Пикта считает, что Бербок на Украине она ничем не рисковала.

«Стремление пометить спорную территорию в дикой природе – обычное явление. В этом смысле визит Анналены Бербок не отличается оригинальностью. Даже сами немцы назвали его «чистым символизмом». Она даже не рисковала особо, сейчас в Харькове не опаснее, чем в Германии, то есть по сути Бербок за чужой счёт и безо всякого риска отхватила себе жирный кусок политических дивидендов», – уверена Пикта.

Символизмом посчитал визит Бербок и военный эксперт Владислав Шурыгин, напомнив события Великой Отечественной войны, когда нацистские военачальники отметились зверствами в оккупированном Харькове.

«Бербок хочет показать, что она – бесстрашная. Бербок в Харькове хорошо помнит Манштейна и прочих немецких военачальников. Видимо, ее «зеленой» душе как-то некомфортно, что вермахт там отличался, а Бербок нет», – проводит аналогию Шурыгин.