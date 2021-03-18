Пиар-надежды рухнули: вакцинация стала политическим провалом Зеленского

18.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинцы перестали доверять вакцинам, и попытки власти пиариться на вакцинации лишь усилили недоверие к самой власти.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социология показывает, что в Украине вопрос вакцинации переоценен. Вакцинироваться готовы 45-60% украинцев. А если им за это придется платить – то еще на 10% меньше. Украинцы в своей массе не доверяют вакцинам. Многие годы анти-вакцинных кампаний, которые проходили, нанесли ущерб вообще репутации вакцинации в Украине.

Все эти вакцины, которые сегодня есть, у каждой из этих вакцин есть какой-то информационный флер каких-то последствий, и это неизбежно, потому что мы понимаем, что любая вакцина, даже если банально колоть просто физраствор, то всегда у какого-то процента, у доли процента будут какие-то последствия, побочные реакции. И на фоне этой информационной борьбы с использованием побочных реакций есть общее недоверие к вакцинам.

И власть, надеясь на то, что вакцины и вакцинация станет таким инструментом политтехнологии для укрепления своего влияния на общество, прогадала. Во-первых, Украина – в самом хвосте стран, в которых началась вакцинация. Мы 93-95-е в мире где началась вакцинация.

Во вторых, та вакцина которая привезена, Covishield, это реплика AstraZeneca, к ней много сегодня вопросов в мире. С AstraZeneca вообще кризис возник, потому что многие страны Европы отказались ее применять из-за якобы сильных побочных эффектов этой вакцины. Все это превращается в провал. На фоне роста очередного всплеска заболеваемости в Украине все это превращается в проблему для власти», – сказал Руслан Бортник.