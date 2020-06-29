Пиар-обслуга Лукашенко успешнее всех опускает рейтинг белорусского президента

29.06.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Рейтинг действующего белорусского президента, конечно, гораздо выше той унизительной цифры, которую старательно приписывают протестные крикуны. Но и существенно ниже былого величия.

А чему удивляться? Антироссийская риторика, клоунадная бравада в период пандемии – народ делает соответствующие выводы.

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Однако на антирейтинг куда более существенно влияет тот самый официоз, сообщество так называемых экспертов и журналистов, готовых оправдать любой провал, любую откровенную глупость и безответственность.

Самое время определить кардинальное отличие политиков от политологов. Если по-простому, то так: политики несут ответственность за своё движение, партию, за тех людей, которые им доверяли многие годы и доверяют ныне, а политологи – нет. Политики готовы взять ответственность за судьбу страны и людей, политологи – могут лишь комментировать происходящее.

В белорусском варианте, политологическое сообщество – сплошной «гвалт и плявузганье». Все эти крикуны составляют этакий специфический кружок любителей нетрадиционного использования политологии в интимных целях.

Нет случая, нет дня, чтобы доморощенные «эксперты», имеющие местечковые регалии, но при этом безграмотно пишущие, не упомянули Россию как источник и причину всех белорусских проблем.

«Вмешательство с востока». «Кремль вмешивается в белорусские выборы». Ничего не напоминает? «Путин – король бензоколонки». А! Как вам? Это публичные высказывания белорусских экспертов. По сути, они используют выражения прозападной либеральщины и «навальнят», вперемежку с нарративами белорусской змагарской тусовки. Так и есть – они сами давно уже стали змагарами.

Но их эскапад, как всегда, не заметят телеканалы, приглашающие упомянутых деятелей в телеэфир. Ведь белорусские гости произносят «волшебное» слово – «евразийство». Видимо, для некоторых редакторов это значит, что «пацаны чёта шарят в ботве». Кстати, уголовный жаргон – «конёк» белорусских приголубленных экспертов. По фене ботают. Словечки вроде «чепушила», «шняга», «попутали» – составляют основу их комментариев в соцсетях.

Получается загадочная штука – чем усерднее эксперты плюют в «россиян», тем чаще их показывают в белорусском эфире и на различных ток-шоу.

Власть зачистила политическое поле страны ещё в конце прошлого века. Большинству белорусских партий уготовили этакое стойло. Оттого недоумение: член компартии, член фракции «Коммунисты за демократию», член Верховного Совета Александр Лукашенко смог прийти к власти через законные и демократические выборы, а остальным путь отрезан: парламентские, местные, президентские выборы – только угодные, только свои; инакомыслие отстреливается на взлёте.

Оттого политэксперты с тюремной распальцовкой и обвиняют белорусских политиков без разбору: безнаказанность обеспечена. Ведь в демократическом государстве невозможно представить себе картину, когда журналисты оплёвывают политика, который может стать той самой властью, стать президентом страны.

Предвыборная кампания оголила главную политическую проблему Беларуси – отсутствие адекватной альтернативы. По мнению власти и официоза, в выборах участвуют воры, мошенники, пузатые буржуи и шелудивые псы. К аресту потенциальных кандидатов на президентский пост официоз призывал задолго до свершившихся задержаний. Так что выборы были дискредитированы изначально, а их итоги – предопределены.

Лукашенко эмоционально и непродуманно «ляпает», к чему многие привыкли. Он, допуская непотребности в адрес своих оппонентов, обвиняя «россиян» и не конкретизируя кого именно, какие группы или структуры он имел в виду, всё же является матёрым политиком. Он защищает свою персональную власть, его риторика рассчитана на электорат чиновников.

Но как быть с его информационным окружением, официозом? Пресс-служба, провластные редакторы и прочие журналистские начальники, казалось бы, должны всячески сглаживать углы, смягчать напряжение и общественное недовольство. На деле – происходит обратное.

И тут возникают вопросы. То ли они дискредитируют власть, президента и страну из-за своей недалёкости, некомпетентности – не понимая, к чему приведет антироссийская истерия и очернение белорусского политического поля. То ли делают это намеренно, являясь инструментом третьих сил, заинтересованных в разрыве государственных отношений с Россией и выходу из всех союзов с ней.

Картина безрадостная. Простые граждане страны, видя неадекватность СМИ, присоединяются к протестам, выходят на улицы, пополняя ряды оппозиции, усиливая антирейтинг президента. Во многом – это «заслуга» официоза.

Политики готовы стать властью. Оттого из их уст звучат осторожные заявления, но не из-за страха, а из соображений законности и политической преемственности. Ведь завтра ситуация может диаметрально поменяться, потому уважение к институту президентства, политическое джентльменство, известная тактичность и культура – должны быть соблюдены.