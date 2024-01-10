Пиар-тактика: Зеленский решил разогреться перед визитом в Давос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский с не анонсировавшимся ранее визитом прибыл в Литву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает официальный тг-канал украинского президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Наши надежные друзья и партнеры Литва, Эстония и Латвия. Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс. Переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины. Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки. И, конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», – заявил Зеленский.

Эксперты считают, что прибалтийский вояж Зеленского связан с Всемирным экономическим форумом в Давосе, который президент Украины намерен посетит на следующей неделе.

«Зеленскому срочно понадобилась поддержка. Зеленский посещает Вильнюс, Ригу и Таллинн. Прагматика понятна. Сразу три новых информационных повода. Сразу три сигнала о демонстрации поддержки. Сразу три причины уехать из ничего позитивного не дающего Киева. Пиар-тактика. Опять будет много эмоций, требований, запросов и обвинений. Все понятно – нужно информационно «подогреть» ситуацию перед воскресным Давосом», – пишет в своем тг-канале политолог Алексей Чеснаков.

Похожего мнения придерживается и политтехнолог Марат Баширов.

«15 января открывается Давосский экономический форум. Богатые времена этого мероприятия давно прошли, но инерция – есть инерция… Самым ярким событием может стать выступление Зеленского, который опять призовет к финансированию ВСУ, что-то там пообещает про инвестиции «когда они победят Россию» и всё в таком духе. Это будет символом деградации и моделей мирового экономического развития и систем мировой безопасности. Клоун-главнокомандующий будет учить именитых экономистов и крупных предпринимателей как жить. С другой стороны, лучше им посмотреть на него своими глазами, чтобы понять глубину разрушения. Всем умным понятно, что без России и Китая никакой сбалансированной мировой экономики быть не может и в помине», – считает Баширов.