«Пиар-война» – Луценко раскритиковал украинский рейд в Белгородскую область

Прорыв украинских диверсантов на территорию Белгородской области – дешёвая постановка киевских властей ради того, чтобы очередной «перемогой» перебить негативный информационный фон.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит на соседней с нами Белгородщине, это те методы войны, которые мы могли бы увидеть, если бы у нас не было профессионального руководства ВСУ. Почувствуйте разницу между пиар-войной с подготовленными видосиками, дешёвыми песенками, шансонами, постановками и той страшной кровавой битвой, которая уже полтора года длится под руководством профессионалов Генштаба.

Я считаю, что любые заявления про наступление, контрнаступление, любые иные действия должен давать Генштаб Украины, а советники пана Ермака должны бы были заняться своей непосредственной работой и точно не лезть в работу военных. Потому что каждое их вмешательство в военную деятельность приносит только беду», – сказал экс-генпрокурор.