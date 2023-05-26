«Пиар-война» – Луценко раскритиковал украинский рейд в Белгородскую область

Вадим Москаленко .  
26.05.2023 18:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Прорыв украинских диверсантов на территорию Белгородской области – дешёвая постановка киевских властей ради того, чтобы очередной «перемогой» перебить негативный информационный фон.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прорыв украинских диверсантов на территорию Белгородской области – дешёвая постановка киевских властей ради того,...

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«То, что происходит на соседней с нами Белгородщине, это те методы войны, которые мы могли бы увидеть, если бы у нас не было профессионального руководства ВСУ. Почувствуйте разницу между пиар-войной с подготовленными видосиками, дешёвыми песенками, шансонами, постановками и той страшной кровавой битвой, которая уже полтора года длится под руководством профессионалов Генштаба.

Я считаю, что любые заявления про наступление, контрнаступление, любые иные действия должен давать Генштаб Украины, а советники пана Ермака должны бы были заняться своей непосредственной работой и точно не лезть в работу военных. Потому что каждое их вмешательство в военную деятельность приносит только беду», – сказал экс-генпрокурор.

Он добавил, что власти лишь штампуют «перемоги», чтобы отвлечь украинцев от реальных проблем на фронте.

«На сегодняшний день идёт очень тяжёлая война на территории нашей Украины, и у нас почти 20% оккупированной территории. И нужно прекратить придумывать инфоповоды, чтобы продолжать политику розовых слоников на «Едином марафоне». Потому что на «Едином марафоне» у нас стабильные, постоянные и лёгкие победы. А когда люди сталкиваются с жизнью, где за две недели от батальона в строю остаётся треть, то возникает, естественно, диссонанс. И тогда придумывают какие-нибудь беспилотники (по Кремлю – ред.), какой-то рейд ряженых, какие-нибудь дешёвые постановки против политической оппозиции. То есть, просто, отвлечение внимания», – возмутился Луценко.

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