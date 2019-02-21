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21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Пиарщик Порошенко рассказал, что президент совершил большую ошибку

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Одесской ОГА было ошибкой президента Украины Петра Порошенко, поддавшегося всеобщим заблуждениям.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» заявил президентский пиарщик Олег Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем очевидно, в том числе и президенту, что Саакашвили – это одна из самых больших ошибок Порошенко. Он так не говорил, но у меня есть такое чувство, что он так считает», – отметил Медведев.

Он объяснил ошибку Петра Порошенко всеобщим заблуждением относительно «реформаторского таланта» Михаила Саакашвили и всеукраинской модой на привлечение во власть иностранцев.

«Тогда существовал большой пиар-миф про Саакашвили как успешного реформатора. Мне кажется, что в Грузии он действительно был успешным… Также была мода на то, что нужно набрать побольше людей с иностранным опытом, но они все разбились о наши реалии», – резюмировал пиарщик президента.

Напомним, что в итоге Саакашвили был лишен украинского гражданства, против него возбудили уголовное дело, а затем депортировали из страны.

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