16.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина
Просмотров:

Пиарщик Семенченко угрожает «сбивать российские самолеты»

Новости УкраиныУкраина должна взять на вооружение опыт Турции, сбившей в 2015 году российский военный самолет...

Украина должна взять на вооружение опыт Турции, сбившей в 2015 году российский военный самолет и развивать двустороннее сотрудничество с США.

Об этом в эфире 5 канала заявил заявил бежавший из Донецка журналист Кирилл Сазонов, ставший на Украине пиарщиком одиозного комбата Семена Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На самом деле, лекарство от надоедливых российских истребителей найдено несколько лет назад. Один Су пересек турецкую границу и был спокойно турками сбит», – сказал пропагандист.

«Кстати, Турция – член НАТО. И когда стороны бряцали мускулами, и Россия угрожала чуть ли не войной Турции, я не видел со стороны Германии и Франции ни мобилизации, ни какого-то перехода на особый режим армии, ни готовности воевать. Наоборот, пацифистские заявления, мир, дружба. Именно поэтому я доверяю, все-таки, союзу с США больше чем гипотетической возможности вступить в НАТО. Это тоже надо помнить», – заявил Сазонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть