16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна взять на вооружение опыт Турции, сбившей в 2015 году российский военный самолет и развивать двустороннее сотрудничество с США.

Об этом в эфире 5 канала заявил заявил бежавший из Донецка журналист Кирилл Сазонов, ставший на Украине пиарщиком одиозного комбата Семена Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, лекарство от надоедливых российских истребителей найдено несколько лет назад. Один Су пересек турецкую границу и был спокойно турками сбит», – сказал пропагандист.

«Кстати, Турция – член НАТО. И когда стороны бряцали мускулами, и Россия угрожала чуть ли не войной Турции, я не видел со стороны Германии и Франции ни мобилизации, ни какого-то перехода на особый режим армии, ни готовности воевать. Наоборот, пацифистские заявления, мир, дружба. Именно поэтому я доверяю, все-таки, союзу с США больше чем гипотетической возможности вступить в НАТО. Это тоже надо помнить», – заявил Сазонов.