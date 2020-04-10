Пиарщик Зеленского: На Банковой драма – украинский бизнес умирает

10.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня на Украине реальную эпидемиологическую картину и численность зараженных коронавирусной инфекцией никто не знает

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политтехнолог Владислав Рогимов, который был пиарщиком Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

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Эксперт рассказал, что перед самым закрытием границ встречался с представителями украинского президента.

«Сам Зеленский и его окружение переживают сейчас настоящую драму. В частном разговоре представитель офиса президента мне сообщил, что, когда на родину вернулись заробитчане (так они называют людей, работающих в Европе) — их никто с помощью тестов на коронавирус не проверял. Именно поэтому пришлось пойти сразу на жесткий карантин. Он не на пользу людям, так как настоящую клиническую картину на Украине сегодня толком никто не знает. В частности, это касается реального количества заражений коронавирусом среди населения», – отметил Рогимов.

Он говорит, что представители малого и среднего бизнеса оказались в неимоверно тяжелом положении, поскольку из-за карантина им нечем оплачивать за арендованные помещения.

«Увы, сегодня стало очевидно, что малый и средний бизнес на Украине умрет. Помощь МВФ, скорее всего, поступит — предварительные договоренности уже есть, — но в итоге за нее придется расплачиваться украинскими землями за неуплату кредитов. Именно поэтому пришлось форсировать принятие закона о земле», – подчеркнул политтехнолог.

Также он добавил, что у «большинства украинцев «финансовая подушка» рассчитана максимум на два месяца».