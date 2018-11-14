Пиарщики Порошенко озадачили Западную Украину

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Новый предвыборный лозунг президента Украины Петра Порошенко «Прочь от Москвы» раскритиковали на Западной Украине. Так, жители Луцка не поняли, что имел в виду президент и не означает ли его фраза, что Москву нужно оставить в покое.

Об этом говорится в сюжете волынского телеканала «Аверс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю – он ничего для этого не делает: «Прочь от Москвы». Я не понимаю, для чего эти бигборды. Я не вижу, что мы идем прочь от Москвы. Может, он имел в виду, что армия, что мы отступаем от Москвы», – заявила одна из опрошенных журналистами жительниц Луцка.

Журналисты также выяснили, что пиарщики Порошенко не стали заморачиваться и придумывать что-то новое, а просто украли цитату у украинского писателя, национал-коммуниста Николая Хвылевого.

«Смотря на надпись, так и хочется сказать: «Руки прочь от Москвы» и надпись призывает не трогать столицу России. Если так уж пошло, то фраза «прочь от Москвы» принадлежит украинскому коммунисту ХХ века Николаю Хвылевому. И то на рекламных бигбордах Порошенко эту фразу вырвали из контекста. Первоначальная фраза – «Прочь от Москвы – даешь Европу», – говорится в сюжете.

Новый лозунг президента высмеяла в своем блоге киевский адвокат Татьяна Монтян. Она опубликовала в своем блоге фотографию вчерашнего ЧП в центре Киева, где автомобиль провалился в яму, которая образовалась после прорыва теплотрассы. По мнению Монтян, для колорита рядом необходимо установить билборд с рекламой Порошенко и тогда изображение «европейской Украины» будет завершенным.

«Вся сущность власти кастрюлеголовых в одном единственном фото», – подписала Монтян.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в своей политической пропаганде президент Украины Петр Порошенко использует лозунги лидера большевиков и организатора Октябрьской революции Владимира Ленина.

Политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что лозунги Порошенко «Армия, Язык, Вера» – это расшифровка направлений провокаций, с помощью которых избирательный штаб будет повышать рейтинг растерявшего популярность главы государства среди националистического электората.