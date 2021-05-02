Пид@асы у Клоуна: пересменка. От Зеленского ушла «икона плохого стиля» Юлия Мендель

02.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Уход Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского – тот случай, когда после чиновника остается лишь условный Топ-5 его факапов на занимаемом посту. Человек, почти два года являвшийся публичным лицом (простите за тавтологию) первого лица страны, запомнилась разве что скандалами и странными высказываниями в духе Джейн Псаки.

Впрочем, от девушки с палестинским шармом в глазах многого и не ждали. Во всяком случае, чисто фенотипически их совместные с Зеленским фото смотрелись вполне мило, было между ними нечто неуловимо общее, как будто эти двое были созданы друг для друга. Недаром киевская политтусовка полнилась слухами о беременности пресс-секретаря от ее непосредственного начальника. Тем более, что она сама подливала масла в огонь подобных слухов своими откровенными селфи из президентского кабинета – в домашнем халате.

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Что до причин ухода, то озвученное в СМИ настолько банально, что вполне может быть и правдой. «Не давали денег на хорошие платья». И правда, нехорошо, если уж девушку так плотно «танцевали», то могли бы хотя бы на тряпки не жалеть.

Еще одна гуляющая версия причин ухода Мендель – вступившая на Банковой в завершающую фазу игра в «крысиного короля». Нынешний главный администратор Зеленского Андрей Ермак последовательно оттирает от тушки биг-босса всех тех, кто не завязан лично на него, Ермака, концентрируя на себе, таким образом, всю полноту «доступа к телу» и все каналы входящей и исходящей из Банковой информации.

Теперь Ермак и с Россией главный переговорщик, и у губернаторов главноразводящий, и в Раде главностроящий депутатский корпус. И вот очередь дошла до внешних коммуникаций Зеленского. По слухам, сменщицей Мендель на ее посту станет нынешняя пресс-секретарша Ермака Даша Заривная.

Впрочем, еще один царедворец с Банковой, Михаил Подоляк, намекнул, что Мендель не сильно далеко уйдет с орбиты Зе-президента и останется его советником по международным коммуникациям, что предполагают связи с западными СМИ. Тут Мендель и правда профессионал – ведь она и сама выходец из этих кругов. Стажировалась в США, работала на «Радио Свобода», затем в различных грантоедских СМИ.

Возвращаясь к уже упомянутым факапам, которыми запомнилась Мендель на своем посту, нельзя не вспомнить тот единственный случай, когда она сказала правду. произошло это на самой заре ее чиновничьей карьеры – в июле 2019 года, вскоре после инаугурации Зеленского.

Тогда, спустя всего несколько дней после назначения, выступая в эфире «1+1», Мендель обвинила ВСУ в стрельбе по школам, больницам и детским садам на неподконтрольной части Донбасса: «украинские военные на Донбассе часто поддаются на провокации и стреляют по гражданским объектам, из-за чего гибнут мирные жители».

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Эту фразу можно считать эпитафией. Все остальное – просто мелкие штрихи к образу Иконы плохого стиля. Не обсуждать же всерьез качество пи@асов при украинских клоунах. Типа могли бы быть и посолиднее.