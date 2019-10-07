«Пи#дить и гнать из Кабмина!» – министру Зеленского грозят «большим горем»

07.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

У министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова украинский патриотизм больше ни с чем не ассоциируется, кроме как с противостоянием России, конфликт с которой всё равно решить не удастся.

Видеозапись с фрагментом выступления министра опубликовал у себя в «Facebook» бывший однопартиец одиозного Олега Ляшко, экс-нардеп Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получилось так, что мы проголосовали за президента, который пообещал решить с вопрос конфликтом, но понятно, что решить вопрос с конфликтом невозможно вообще. Потому что Россия, она, знаете, если мы возьмём Украину и перенесём на другой континент, тогда мы вопрос с Россией может и решим. Но пока Россия там, она ещё долго там будет. Потому – то, что нам обещали лидеры на выборах….

Для меня выбор лидера – это не выбор человека, а выбор идеи. К сожалению, на Украине этого не произошло и не происходит. Украинские партии не представляют собой конкретные идеологии, поэтому непонятно, между чем они конкурируют…

Внутренне, когда вы скажете сегодня, что такое украинец, в чём состоит украинский патриотизм, если не описывать его как борьба с Россией, то я не знаю ответ на этот вопрос. Но это я отвлёкся от того, что мы не есть монолитны. Из-за того, что мы не монолитны, как раз и нужны эти лидеры, но я не говорю про одного лидера, мне хотелось бы видеть конкуренцию очень сильных лидеров…

Мне кажется, потому что мы не привыкли воспринимать другую точку зрения как личную обиду, потому власть не может общаться с народом, она тогда просто молчит, потому что боится обидеть людей. Если она скажет популярно, что надо тарифы поднять, то их снесут, потому они молчат.

И у нас есть такой цикл: новый человек приходит во власть, есть поддержка, потом год-два, она падает, идёт реакционизм, и по кругу, и так оно и будет продолжаться», – вещает 44-летний министр.

Опытного националиста Мосийчука, видимо, взбесило настолько небрежное отношение какого-то либертарианца к таким интимным для «свидомого» восприятия вещам, как украинская идея, лидер нации и «перемога над агрессором».

«Вашему вниманию пиз#ец от министра экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова!

Су#а, это же как надо ненавидеть Украину и украинцев, чтобы такое молоть?! Его надо пи#дить и гнать из Кабмина, иначе будет горе … большое горе», – зло прокомментировал взбешённый Мосийчук.