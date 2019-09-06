«Пид#растические стандарты НАТО» добьют ВСУ – политолог

06.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Переход Украины к стандартам НАТО опорочит украинский народ, усугубит проблему СПИДа в стране и негативно отразится на демографии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы как патриархальный народ, я там служил и видел, и долго у меня было впечатление, что это один из мужественных народов. Но последние 15-20 лет движение в сторону запада.

Сегодня мы слышим, что они хотят встроиться в НАТО, под натовские стандарты», – заявил Степанян и попросил вывести на экран фото с американскими «боевыми трансгендерами».

«Вы понимаете, куда вы идёте? Вот, пожалуйста! Вы в эту пид#растическую армию хотите идти? Вы хотите ваш украинский народ опорочить, опозорить и в итоге СПИД распространить, поставить точку на демографии? Ну, флаг в руки, вперёд», – возмущался эксперт.