«Пи*дуйте, мы за Россию!» – жители азовского курорта указали на место украинскому пропагандисту

15.07.2019, Бердянск, Владимир Гладков

Жители курортного города Бердянска, находящегося на побережье Азовского моря в Запорожской области, отказались пропустить через территорию частного отеля на пляже семью киевского журналиста Вячеслава Гармаша, говорящего на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала жена журналиста Ярослава Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, во время прогулки по пляжу её муж, ведущий псевдоисторической программы «В поисках истины» на телеканале «СТБ», обратился к персоналу местного отеля на украинском языке с просьбой позволить им пройти через территорию, так как участок пляжа был огражден забором.

«Пи*дуйте, хохлы, по дороге», – последовал ответ.

После этого киевские туристы предъявили претензии, что по законам Украины на расстоянии до 50 метров от воды может быть только общественная территория.

«Мы тут живем не по вашим дебильным украинским законам, мы тут все за Россию», – отрезали собеседники.

При этом, как утверждает Ярослава Гармаш, угрозы вызвать полицию также не возымели эффекта.

«Вызывай, украинская хохлица, они тут тоже за Россию, и это ты уедешь в обезьянник», – ответили непрошеной гостье жители Бердянска.

Примечательно, что вскоре Ярослава Гармаш удалила данную историю со своей страницы в соцсети.