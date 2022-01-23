«Пили бы «Баварское»: Зачем либералы поливают грязью подвиг защитников Ленинграда

Приближается одна из самых трагических дат в истории России – 27 января наша страна будет отмечать годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 872 дня защитники и простые жители города оказывали врагу ожесточенное сопротивление в условиях варварских обстрелов, нехватки вооружений, массовой гибели мирных жителей от холода и голода.

Стало уже недоброй традицией, когда накануне памятной даты российская либеральная общественность и ее украинские единомышленники начинают раскручивать информационную кампанию о «напрасной» обороне Ленинграда – мол, нужно было по примеру европейских столиц открыть перед гитлеровцами ворота города, тем самым, избежав жертв и разрушений. Опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты рассказали, почему врёт вражеская пропаганда.

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«Нарратив о Великой Победе, о подвиге советского народа, да и сам термин «Великая Отечественная война» являются большой проблемой для тех, кто хочет ослабить или развалить российскую государственность. Конечно, это один из фундаментальных нарративов во всей конструкции российской государственности в целом. Именно поэтому, когда начали проект по развалу Советского Союза еще в восьмидесятые, при активной поддержке Британии и британских спецслужб стали издавать книги, исторические фейки Суворова – «Ледокол», «Аквариум» и прочее, «Огонек» постарался и многие другие псевдо исторические издания, публиковавшие соответствующие «исследования» и так далее. С этого начинали и, конечно, продолжают в подобном образе. Байки в стиле «пили бы Баварское», «отдали бы Ленинград, зачем надо было гибнуть, отдали бы Москву» – ничего, что города, которые оказались под нацистской оккупацией, все равно были разрушены? Ничего, что в этих городах нацисты творили страшные злодеяния? В конце концов, если кто-то думает, что Ленинград спасся, если бы его отдали на съедение нацистам, пусть почитают материалы Нюрнбергского процесса – там подробно разбирали планы нацистов, Гитлера, материалы совещаний высшего нацистского руководства по поводу того, что они собирались делать с Ленинградом и Москвой после того, как их планировали взять. Там речь идет о тотальном разрушении, о том, чтобы сравнять с землей все эти города. Это же прямо говорилось, это записано в официальных документах нацистов, которые были рассекречены и находятся в широком доступе. Но все эти наши деятели, которые повторяют такие притчи вроде того, что «жаль, что сейчас немцы не стоят под Москвой», как говорил Шендерович, они делают вид, что ничего про это не слышали, ничего про это не знают. Да, Ленинград выстоял в этой страшной блокаде, да, ленинградцы совершили подвиг, но при этом мы должны понимать, что, если бы этого подвига не было, то не было бы, возможно, и Великой Победы. Если бы этого подвига не было, никто бы не выжил в Ленинграде, а город был бы разрушен полностью до основания, как это планировал Гитлер», – заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

Подвиг жителей Ленинграда не был напрасным еще и потому, что оборона города имела важное значение для других участков фронта, ведь в Северной столице даже в условиях обстрелов продолжали работать оборонные предприятия, откуда прямо на передовую уходила военная техника.

Не стоит забывать, что под Ленинградом благодаря усилиям защитников города был скована значительная группировка гитлеровцев. Возможно, это стало одной из причин неудачи немецкого наступления на Москву.

Кроме того, падение Ленинграда – колыбели революции – имело бы огромное деморализующее значение на Красную армию.

«Попытки сейчас переписать историю мы видим повсеместно. Заказчики этих процессов ненавидят наше государство. Ленинград – это был не только стратегический объект – важен был дух народа. Если бы Ленинград был сдан, потери были бы не только в вооружении, промышленности – они были бы более масштабны, потери были бы в духе народа», – напоминает пережившая блокаду Татьяна Малицкая, член организации «Сильная Россия».

Тамара Грачева – участница обороны Ленинграда – признается, что не может сдержать эмоции, когда слышит доводы либералов о напрасной борьбе за Северную столицу. В ответ на подрывную деятельность следует рассказывать молодежи правду о подвиге ленинградцев, считает она.

«Сволочи! Все, что я могу сказать! Сволочи и все! Их туда надо, им нужно устроить такую блокаду, надо посадить, найти такое место – запереть их там, и пусть их бомбят, стреляют, морят голодом, холодом и, самое главное, – жрать-то нечего. Все, что бегало и прыгало, летало в городе – все было съедено. Поэтому мы и проводим уроки мужества, поэтому издаем книги, журналы и работаем в этом направлении все время», – говорит Грачева, сегодня сотрудничающая с организацией «Офицеры России».