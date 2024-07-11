Генерал США: Пилотами украинских F-16 готовы стать американские отставники

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Американские специалисты – техники на местах и пилоты для F-16 могут отправиться на Украину. Но это будут не действующие военнослужащие в форме, а так называемые отставники по контракту.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил генерал ВВС США в отставке Чарльз Коркоран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грань, на которой все балансирует – это не иметь мужчин и женщин военнослужащих в боевых действиях против России, потому что это – красная линия. Но я думаю, что подрядчики на месте, которые проводят техническое обслуживание F-16, Patriot, я думаю, мы обязательно это увидим. Что касается пилотов F-16, ничего в этом смысле не слышал. Я считаю красной линией отправлять действующих военных в другие страны. Я не думаю, что вы увидите это со стороны Соединенных Штатов, НАТО или других партнеров. Я не знаю, будут ли какие-то решения относительно отдельных граждан, которые в отставке или являются бывшими военными, которые хотят это делать на контрактной основе. Думаю, об этом нужно говорить», – заявил Коркоран.