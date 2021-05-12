Пилсудский в Киеве. Очередное «свято» банановой республики

12.05.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

9 мая, когда все люди добрые праздновали очередную годовщину Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и смотрели военный парад в Москве и в других городах России, пациенты «свидомой» психушки собрались у памятника «Старшинам армии УНР», чтобы отметить 101-ю годовщину со дня совместного парада пилсудчиков и петлюровцев в оккупированном Киеве.

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Мероприятие было организовано общими стараниями сразу нескольких одиозных контор: Украинского института национальной памяти, командованием ВСУ, МИД Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве.

К чести киевлян, очередное клоунское «свято» не привлекло внимания широких слоёв общественности, если не считать дюжины ряженых в петлюровскую и французскую военную форму польских интервентов рагулей и рагулек из числа исторических реконструкторов.

Выступавшие на сходке под видом историков и общественных деятелей городские и сельские сумасшедшие акцентировали внимание собравшихся, что «Украине нужна своя пэрэмога, а не какое-то там москальское 9 мая» и «101 год назад усилиями армии УНР при поддержке частей Войска Польского Киев был освобождён от российских большевиков». О том, что в войне против петлюровцев и польских интервентов массово принимали участие большевики-украинцы, ораторы предпочли не распространяться.

Особо упоротые выступающие отметили, что главными врагами Украины, как и 100 лет назад, были и остаются Россия и большевики. На месте у памятника был отслужен молебен сектой свидетелей «священного томоса». В заключение ряжеными был произведён троекратный винтовочный залп, после чего почтенное собрание закончило свою деятельность.

Примечательно, что в современной Польше, помешанной на антисоветизме и русофобии, «свято вызволения Киева от большевиков» стесняются вспоминать (а не то что праздновать) даже самые отмороженные нацики, поскольку отмечать кратковременный успех, сменившийся закономерным поражением, могут только клинические идиоты, к числу которых принадлежат и «политические украинцы».

Так что же за могучий парад такой состоялся в Киеве 9 мая 1920 года, что, по мнению укронациков, способен затмить и заменить украинцам День Победы 1945 года?

21 и 24 апреля 1920 года польский диктатор Пилсудский и главарь украинской Директории Петлюра подписали Варшавский договор и военное соглашение.

Альянс двух упырей не был договором равных. По сути, Петлюра добровольно становился польским вассалом ценой предательства ЗУНР и передачи в польскую оккупацию украинских земель и миллионов украинцев за то, чтобы руками поляков разбить Красную Армию и полностью очистить Украину от влияния Советской России.

Петлюра также обещал своему сюзерену сформировать на Украине многочисленные антисоветские и антирусские вооружённые формирования. Забегая вперёд, заметим, что эти усилия закончились для главаря Директории полным провалом.

Что касается Пилсудского, то он видел Украину полностью зависимым от Варшавы буферным государством, откуда можно было выкачивать дешёвые ресурсы и дармовую рабочую силу, а заодно сбывать ей польские неликвиды. Кроме того, в планы усатого диктатора входило строительство «Великой Польши от моря до моря» за счёт оккупации территорий Юга России, используя хаос и неразбериху военного времени.

Помимо геополитических амбиций, Пилсудский стремился закрепиться в сознании поляков как «отец нации», а заодно отвлечь бедствующее население от серьёзных внутренних проблем и противоречий.

Рассматривая военные сценарии, Пилсудский поджидал наиболее удобного момента для внезапного нападения на войска Красной Армии на Украине. К этой операции Польша готовилась самым тщательным образом, сформировав мощную, хорошо вооруженную армию с костяком из опытных солдат и офицеров – участников недавно прошедшей мировой войны.

При активной поддержке Антанты и Франции в первую очередь, Пилсудский обзавёлся сильнейшей кавалерией. Западные союзники передали Войску Польскому свыше 1,5 тысяч артиллерийских орудий, не менее 3 тысяч пулеметов, десятки тысяч винтовок, сотни самолетов, броневиков, грузовиков, обмундирование и боеприпасы.

Обучением польских военных также занимались французские офицеры. Для войны с Советской Россией Пилсудский провёл внеочередную мобилизацию, пополнив армию, в том числе иностранными наёмниками. В итоге общая численность Войска Польского была доведена до 700 тысяч штыков.

Планы Пилсудского, не очень желавшего лезть в Советскую Россию в гордом одиночестве, предусматривали привлечение Румынии и Латвии к совместному вторжению на Украину, но те разумно заняли выжидательную позицию.

С окончанием зимы 1920 года Советская Россия, казалось, справилась со всеми основными угрозами: если не считать крымской группировки Врангеля, с белым движением, как с организованной силой, было покончено. Мелкие шайки петлюровцев под Каменец-Подольским и каппелевцы с семёновцами в Забайкалье серьёзной угрозой не воспринимались. Финские усилия по захвату Карелии регулярно терпели поражение за поражением.

На руку врагам Советской России играл разгул крестьянских «батек» и «атаманов», привыкших проживаться лихостью, но это был не столько военный вопрос, сколько трудности наведения порядка и законности в ходе ликвидации послевоенной разрухи.

Тем не менее, за два с лишним года борьбы с внутренней контрреволюцией, интервентами и «зелёным» бандитизмом, Красная Армия и советские/партийные органы оказались измотанными и обескровленными, чем и воспользовались пилсудчики при поддержке петлюровского охвостья.

К началу польской агрессии Красная Армия уступала противнику буквально во всем. Численность советских войск на Украине оказалась в три раза меньше, чем силы объединённой армии вторжения. Проигрывали красноармейцы и в оснащении артиллерийскими орудиями с бронемашинами. Отрицательную роль в боеспособности Красной Армии на Украине также сыграла борьба с тыловым бандитизмом, заставившая рассредоточить войска.

В апреле 1920 года войска Речи Посполитой неожиданно атаковали советские позиции по всей линии украинской границы. Красноармейский фронт рухнул. Почти не оказывая сопротивления, советские войска начали отступление. Разрозненные и дезориентированные части потеряли управление и связь, нуждаясь в перегруппировке и пополнении. Так началась польская интервенция. Согласно плану наступательной операции, главной целью и призом польских и петлюровских войск стало взятие к маю Киева – «матери городов русских».

6 мая 1920 года первое подразделение польского дозора беспрепятственно въехало в Киев на городском трамвае, курсировавшего по линии Пуща-Водица – киевская городская дума (где теперь оттопырился «Майдан незалежности»). Красные оставили город без боя. Основные же польские части при поддержке петлюровцев вышли на окраины города уже 7 мая.

Развивая стремительное наступление, поляки одним махом форсировали Днепр и 8 мая захватили большой плацдарм на левом берегу. 9 мая Пилсудский провёл помпезный «парад победы» в центре Киева, оккупировав Правобережную Украину.

Как бы ни пыжились современные украинские пропагандисты выдать «парад победы» 9 мая 1920 года за «военный успех армии УНР над российскими большевиками», получается очередная кража денщиком генеральских сапог. В данном случае, сапог Пилсудского.

Победным маршем по Киеву прошлись войска оккупантов, тогда как петлюровцам оставалось только плестись в хвосте. Без польской армии войти в Киев, даже на короткий срок, им не светило при любом раскладе.

Сохранились свидетельства петлюровцев, участников парада, из которых можно понять, что событие для них стало безрадостным и даже позорным.

Вот что вспоминал бывший старшина штабной сотни 6-й стрелковой дивизии Петлюры хорунжий Петро Самутин.

«Мы видели массы людей, массы своих людей и людей – чуждых нам по духу. Эти массы еще не отдавали себе отчета, что произошло. Они привыкли уже к частым изменениям власти и их реакцию нельзя принимать за искреннее выявления чувств. Но между этими массами виднелись и люди с нахмуренными лицами, и совсем не восторгавшихся нами… Родной наш Киев! Не мы получали тебя, не мы вошли в тебя победителями… Не наш командир делал осмотр войскам и принимал дефиляду. Мы были в роли вежливо приглашенных гостей, но не хозяевами. Присутствие французов и японцев еще больше угнетало нас».

И в самом деле, на параде присутствовали французские генералы и японский посол, засвидетельствовавшие, что иностранная военная и техническая помощь режиму Пилсудского была оказана не напрасно. Петлюровская «подтанцовка» была полностью проигнорирована «большими людьми».

В общем, победа для петлюровцев оказалась пиррова. Если не считать кучки рукоплещущих дураков, основная масса киевлян к совместному «параду союзников» отнеслась враждебно.

Как гласит древняя мудрость, кратковременная неудача лучше кратковременной удачи. Для польских интервентов и их петлюровских прихлебателей взятие Киева обернулось кратковременной удачей.

Пребывание оккупантов в Киеве продлилось не больше месяца. Красная Армия по максимуму использовала передышку на советско-польском фронте, пополнив войска солдатами, лошадьми, боеприпасами, артиллерией, и проведя ряд рокировок. 5 июня, после победоносной операции Тухачевского в Белоруссии, 1-я Конная армия Будённого прорвала польскую оборону, угрожая окружением засевшим в Киеве интервентам.

10 июня польская армия вместе с петлюровскими «союзниками» была вынуждена покинуть столицу Украины. 12 июня красная стрелковая дивизия Княгницкого при взаимодействии с десантом Днепровской флотилии вступили в освобождённый Киев.

Примечательно, что, несмотря на всю ненависть к большевикам, освобождение Киева от пилсудчиков приветствовали осевшие на Западе вожди белого движения, считавшие Польшу историческим врагом Российского государства.

Изобретая и отмечая «праздники», подобные «освобождению Киева от российских большевиков», украинская власть не только культивирует комплекс «меншовартости» и радость «халифа на час» в общественном сознании, но и лишний раз подчёркивает свой колониальный статус, поскольку – ни одно уважающее себя государство ни при каких обстоятельствах не станет праздновать «день банановой республики» и радоваться иноземному ярму на шее.