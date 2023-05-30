Пинчук: Атака БПЛА на Москву – чёрная метка рублёвским почитателям заморозки конфликта

Жителям элитных посёлков Москвы, которые лишь благодаря работе ПВО не стали жертвами удара украинских беспилотников, самое время пересмотреть своё отношение к ходу СВО.

Об этом «Царьграду» заявил экс-глава МГБ ДНР, участник СВО и один из лидеров Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это подготовленная акция по разведанным целям. Они, скорее всего, были разведаны в период предыдущих пробных пусков беспилотников и учёта расположения нашего ПВО, потенциальных целей – и так далее. Поэтому точно так же, учтя нынешний сегодняшний опыт, они будут корректировать свои удары.

Я хочу обратиться не к украинцам, а к тем, кто был сегодня целью, я имею в виду жителей Рублёвки, жителей жирных этих районов наших. Никакого злорадства по поводу произошедшего я не испытываю. Я хочу им сказать: остановитесь, все эти ваши планы по распилу бюджетов, по замораживанию ситуации, по попыткам рассуждать о том, что очень много преимуществ в том, чтобы у нас где-то там тлело СВО, не надо нам никуда идти вперёд, жертвами в итоге станете всё равно – вы. Вас и ваших близких убьют элементарно», – предостерег он.