Пинчук: Цель вражеских спецслужб – отбросить Россию в 1917 год

Максим Столяров.  
29.03.2024 22:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Теракт в Подмосковье – это один из элементов террористической войны против России, поскольку Украина неспособна победить на поле боя даже при всей поддержке Запада.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил находящийся в Артёмовске (Бахмуте) первый министр госбезопасности ДНР, ныне командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт в Подмосковье – это один из элементов террористической войны против России, поскольку Украина...

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«Украина понимает прекрасно, что победить на поле боя она неспособна при всей поддержке Запада, значит нужно наносить совокупность «ножевых порезов», пытаясь дестабилизировать не просто одно из направлений. Они тоже понимают, что одного такого направления нет. А сложить этот пазл путём дестабилизации по нескольким блокам. То есть это удары по промышленным объектам, это провоцирование внутренней нестабильности, удары по объектам инфраструктуры.

И попытки разжечь или имитировать какую-то дестабилизацию под видом русских оппозиционеров т.н. РДК, а на самом деле – спецназа ГУР. Когда идут нападения на Белгородскую, Курскую области, попытки пересечения границы и захвата отдельных сёл», – сказал командир.

Поэтому, по его словам, данный теракт – это элемент общей картины.

«И цель, как они для себя её формулируют – это складывание этого пазла в общую внутриросийскую дестабилизацию с тем, чтобы достичь условного эффекта 1917 года. Когда победа на поле боя была невозможной, и в таком случае нужно попытаться развалить ситуацию изнутри», – заключил Пинчук.

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