Пинчук раскрыл цель удара ВСУ по Джанкою – задержана 17-летняя жительница

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Ракетный удар по Джанкою был спланирован и подготовлен заранее средствами разведки. 12 ракет ATACMS – это существенная часть запаса Украины, а пуск одной обходится в 2,5 миллиона долларов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-глава МГБ ДНР, председатель Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук.

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«Удар ракетами ATACMS – это самостоятельно боевое действие, а не прощупывание работы ПВО, которое делается теми же самыми недорогими беспилотниками. С точки зрения затрат и организации удара – это мало напоминает какое-либо прощупывание. Это самостоятельная боевая задача. Она может быть связана с ударом по мосту, исходя из той логики, что контроль за БЭКами с воздуха осуществляется вертолетами, и, соответственно, их поражение снижает возможности противодействия. Если такую логику брать за основу, то можно много чего предположить. Я думаю, что всё-таки мощь вертолётных заграждений будет восстановлена. У России есть для этого резервы. Мост конечно цель. Но помимо моста они пытаются наносить удары по аэродромам, по запасам БК, по нашим ракетным запасам. Я думаю, что сейчас нечто похоже мы наблюдали помимо уничтожения вертолётов. Конечно, всегда есть политические установки, но есть задача – понижение боевой активности России. И для этого – уничтожение ракет, средств поражения, вертолётов, самолётов, запасов, складов. Думаю, что, в первую очередь, Украина этим занималась», – заключил Пинчук.

Тем временем, в Джанкое возобновилось движение по автодороге до села Победное, перекрытое на время ликвидации пожара и осколков от ракет. Этот участок дороги проходит недалеко от аэродрома, подвергшегося обстрелу.

За ночное видео пожара после ракетного удара задержана 17-летняя местная жительница. Ее ролик в ВК моментально разлетелся по украинским пабликам. Девушка уверяет, что выложила видео по глупости, чистосердечно раскаивается и просит всех не повторять ее ошибки.