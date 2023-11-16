Пинчук: Россия не могла больше оттягивать штурм Авдеевки

Елена Острякова.  
16.11.2023 19:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское командование сознательно поставило перед войсками заведомо сложную задачу по взятию Авдеевки, поскольку любая промышленная точка является сложным оборонительным рубежом, который поэтому и не трогали раньше.

Об этом в интервью Максиму Григорьеву заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское командование сознательно поставило перед войсками заведомо сложную задачу по взятию Авдеевки, поскольку любая...

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«Я прекрасно понимаю командование, которое с момента начала СВО этот укрепрайон не трогало с точки зрения целевой операции оперативно-стратегического характера. Если бы мы замкнули Изюмское направление со Славянским и взяли бы в большой котел донбасскую группировку, то украинские силы были бы перераспределены, они бы потеряли возможность обеспечивать резервами, боеприпасами и подкреплениями. Эти бои были бы намного менее ожесточенными», – сказал Пинчук.

Однако теперь российской армии приходится действовать в той ситуации, которая сложилась.

«Но имеем ту обстановку, которую имеем. Судя по всему, уже не было возможности ждать, когда мы более крупные наступательные операции проведем, потому что каждый день – это обстрелы Донецка и других городов ДНР. Страдают мирные люди.

Это не просто военная, а военно-политическая задача. Именно с Авдеевского направления обстреливают и Донецк, и Ясиноватую, нарушая нормальное естественное течение жизни. Поэтому операция в этом смысле вполне обоснованная», – заключил Пинчук.

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