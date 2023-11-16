Пинчук: Россия не могла больше оттягивать штурм Авдеевки

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Российское командование сознательно поставило перед войсками заведомо сложную задачу по взятию Авдеевки, поскольку любая промышленная точка является сложным оборонительным рубежом, который поэтому и не трогали раньше.

Об этом в интервью Максиму Григорьеву заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прекрасно понимаю командование, которое с момента начала СВО этот укрепрайон не трогало с точки зрения целевой операции оперативно-стратегического характера. Если бы мы замкнули Изюмское направление со Славянским и взяли бы в большой котел донбасскую группировку, то украинские силы были бы перераспределены, они бы потеряли возможность обеспечивать резервами, боеприпасами и подкреплениями. Эти бои были бы намного менее ожесточенными», – сказал Пинчук.

Однако теперь российской армии приходится действовать в той ситуации, которая сложилась.

«Но имеем ту обстановку, которую имеем. Судя по всему, уже не было возможности ждать, когда мы более крупные наступательные операции проведем, потому что каждый день – это обстрелы Донецка и других городов ДНР. Страдают мирные люди. Это не просто военная, а военно-политическая задача. Именно с Авдеевского направления обстреливают и Донецк, и Ясиноватую, нарушая нормальное естественное течение жизни. Поэтому операция в этом смысле вполне обоснованная», – заключил Пинчук.