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Использование экстремистского радикального исламистского фронта, представителей которых полно в рядах воюющих за ВСУ группировок – это просто одно из направлений деятельности украинских спецслужб.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил находящийся в Артёмовске (Бахмуте) первый министр госбезопасности ДНР, ныне командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина с самого начала СВО пыталась привлечь хоть кого-то в качестве союзников для того, чтобы поджечь новые фронты в отношении России. Это были грузины, это были молдаване на приднестровском направлении, это попытка поучаствовать вплоть до сирийских и африканских направлений. Поэтому использование экстремистского радикального исламистского фронта – это просто одно из направлений в этом длинном перечне. Инструментарий этого процесса тоже хорошо известен – значительное количество т.н. «оппозиционеров» – экстремистов чеченского происхождения, в целом кавказского, сирийского и прочих – они воюют сейчас против нас в составе украинских всевозможных формирований», – сказал Пинчук.

По его словам, собрать необходимый инструментарий Киеву не составило особого труда.

«Поэтому выбрать несколько радикалов-мусульман и посадить их в колл-центре рядом с теми, кто звонит и провоцирует поджоги урн для голосования, военкоматов и так далее, это просто одно из новых, или теперь уже не новых, операционных направлений. Поэтому с точки зрения того, что история с ИГИЛом [запрещён в РФ] – это история работы под чужим флагом, это просто инструмент», – отметил командир.

*-террористическая организация, запрещённая в РФ.