Пинчук: Украинский «контрнаступ» остановил и опрокинул граф фон Клаузевиц

Любовь Смирнова.  
09.02.2024 19:27
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский «контрнаступ» провалился потому, что конъюнктурные соображения не могут превалировать над военной наукой, которую еще в начале XIX века вывел прусский и русский полководец Карл фон Клаузевиц.

Об этом каналу LobanIzdat заявил военный эксперт, первый министр госбезопасности ДНР, ныне командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский «контрнаступ» провалился потому, что конъюнктурные соображения не могут превалировать над военной наукой, которую...

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«Что касается того, почему украинский «контрнаступ» не достиг цели. Наиболее очевидный ответ – он плохо был организован. Как выяснилось, хваленая система натовской логистики, аналитических расчетов – дала трещину. Они тоже допустили классическую ошибку, на которой мы, честно говоря, тоже обжигались. Тоже посчитали, что некие конъюнктурные процессы могут повлиять на фундаментальные законы войны. И в борьбе постмодернизма с основами военной науки господина Клаузевица – победил Клаузевиц в очередной раз», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что расчёты «контрнаступа», а теперь они уже известны, противоречили базовым законам.

«При отсутствии контроля с неба, при несоблюдении определённого паритета наступающих и обороняющийся, при неправильных расчётах преодоления инженерных сооружений, обеспечения логистики, при ошибках ввода свежих и опытных сил, и их ротации, при ошибках организации бронетанковых прорывов, когда не был проанализирован предыдущий опыт, и большие бронетанковые кулаки повторяли некоторые наши ошибки, что уж там говорить – этот вывод не был сделан.

Поэтому оно было плохо организовано, с одной стороны, а с другой стороны, – в расчёт были взяты ошибки русской армии, которые были сделаны в начале СВО, и они считали, что мы, в свою очередь, не извлекли никаких выводов, и будем по принципу, что хуже, чем наступать на грабли, это наступать на детские грабли, будем продолжать поступать так же, ошибаться там же, где ошибались.

А выяснилось, что кое-какие выводы всё-таки сделаны. И по этой причине «контурнаступ» не удался. Вот и весь очевидный ответ. Какие-то более сложные расчеты, которые присутствуют, они просто детализируют эти основные выводы», – заключил Пинчук.

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