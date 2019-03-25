Пингвины Антарктиды для киевского ЦИК оказались приоритетнее украинцев Росии

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

На антарктической станции “Академик Вернадский” распоряжением ЦИК обустроен отдельный избирательный участок по выборам президента Украины.

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В Антарктиде находится 34 избирателя, но там обустроен отдельный участок для голосования. За границей по разным оценкам находится около 9 миллионов украинцев, но в 72 страны отправлено 420 тысяч бюллетеней, а избирательных участков в России, например, нет вообще. На территориях непризнанных республик проживает около двух миллионов человек, но проголосует от силы 50 тысяч. Даже на “контролируемой территории” права голоса лишены жители целых городов, таких как Светлодарск. Вынужденных переселенцев на учете состоит 1,5 миллиона, но зарегистрировано для голосования на сегодня только 240 тысяч. Сразу понятно, что ключевой интерес на этих выборах – узнать решающее мнение Антарктиды. Видимо, и тех, кто так расставил приоритеты, после выборов нужно сразу отправить туда же”, – едко прокомментировал новость на своей страничке в соцсети экс-кандидат в президенты Евгений Мураев, снявший свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.