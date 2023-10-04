«Пинками загоняют в заморозку»: США поставили Зеленскому ультиматум 

Вадим Москаленко.  
04.10.2023 15:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Принятие в США временного бюджета без денег на Украину является ультиматумом Владимиру Зеленскому со стороны Вашингтона.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Принятие в США временного бюджета без денег на Украину является ультиматумом Владимиру Зеленскому со...

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«Я обратил внимание, что Байден не очень-то и настаивал на том, чтобы во временном бюджете была выделена финансовая помощь Украине.

Было предложено два законопроекта временного бюджета. В сенатском документе было прописано шесть миллиардов временной помощи Украине.

Но когда в Палате представителей решили голосовать другой вариант, без финансовой помощи, демократы и Белый дом с этим согласились, никто там особо не сопротивлялся. Быстро подмахнули в Сенате этот вариант, и быстро оттуда почему-то исчез тот вариант, с шестью миллиардами. И Байден быстро это всё подписал.

Но Байден мог не подписать, демократы могли блокировать голосование. Но если в реальности и Байден, и демократы поддержали тот законопроект без временной финансовой помощи Украине, значит не так сильно в реальности Байден хочет нам помогать», – сказал Корнейчук.

Он подчеркнул, что таким образом США принуждают Украину к миру.

«Я считаю, это было сделано специально. Байден проводит воспитательную работу над Украиной, он показывает: «Вот вы два месяца поживёте без нашей финансовой помощи, и если вы не согласитесь на заморозку войны, то когда будут рассматривать основной проект бюджета, там может не оказаться финансовой помощи».

Но если вы согласитесь на какие-то компромиссные варианты по прекращению боевых действий, то тогда Байден понапрягается, и сможет продавить выделение вам финансовой помощи. Это ультиматум Зеленскому со стороны Байдена. США пинками загоняют Украину в переговорный процесс и заморозку войны», – добавил политолог.

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