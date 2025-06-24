Пинки Трампа нам не нужны: мы сами с удовольствием вооружаемся против РФ – Мерц

Елена Острякова.  
24.06.2025 17:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 245
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европейские страны-члены НАТО приняли решение увеличить свои оборонные расходы вовсе не потому, что на них жестко надавил президент США Дональд Трамп.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил сегодня в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны-члены НАТО приняли решение увеличить свои оборонные расходы вовсе не потому, что на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И мы делаем это не для того, чтобы оказать услугу США и их президенту, как утверждают некоторые. Мы твердо убеждены, что мы должны это сделать, потому что Россия активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе всего евро-атлантического региона. Мы должны опасаться, что Россия продолжит войну за пределами Украины. Вот, почему мы это делаем!», – вещал Мерц.

Зал отреагировал на его слова аплодисментами.

«Мы это делаем, потому что убеждены, что должны быть настолько сильными, чтобы никто не посмел напасть на нас. Именно поэтому мы оказались в такой исторической ситуации. Германия тоже должна взять на себя ответственность. И мы это сделаем», – сказал Мерц.

Он пообещал сделать немецкую армию «самой сильной в Европе», но при этом выразил уверенность в том, что Трамп усилит санкции против России и продолжит прежний курс, потому что «преследует ту же цель, что и мы».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить