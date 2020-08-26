Пипл хавает: Дудь в месяц зарабатывает миллион долларов

26.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Либеральный видеоблогер Юрий Дудь, накачивающий российскую молодежь антисоветской пропагандой, в месяц зарабатывает около миллиона долларов.

Такие данные публикует в своем блоге редактор издания «Лiва» Андрей Манчук, которому удалось в путешествии по России встретить людей, недавно помогавших снимать фильмы Дудю.

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«Мир тесен, и Сибирь тоже. Человек, который ходил с нами по реке Лене, сопровождал Юрия Дудя во время съемок фильма «Колыма – родина нашего страха», поскольку они проходили не только в Магаданской области, но и в Якутии. Когда местные жители спросили видеоблогера о его доходах, он сказал: «прошлый месяц был неудачным – получилось около 35 миллионов. А вообще бывает в два раза больше», – рассказал Манчук.

Он уточнил, что реакцией местных жителей на признание Дудя была не зависть. «Они не завидовали – изумлялись, что кто-то получает за блоги невероятные для них деньги. В то время как людям платят копейки за тяжкий труд», – пояснил журналист.

«Конечно, это чудовищные деньги для жителей российской глубинки. Пропасть неравенства, которая отделяет их от Дудя, куда больше, чем социальная дистанция между рядовыми советскими гражданами и пресловутыми партократами – вплоть до генсека.

А страх, о котором говорит Дудь – это страх потерять свои сверхдоходы и привилегированное положение в обществе. Именно для этого нужно рассказывать новому поколению про ужасы советской системы – внушая, что любая альтернатива капитализму ведет к ГУЛАГу», – отмечает Манчук.