Пир бесов на Рождество в Одессе и… кастрюль из-за поребрика

«Шизофрения, как и было сказано». Все новогодне-рождественские праздники нацисты бесновались, торжествуя победку.

Казали факи пустующему без Екатерины II постаменту, вытаптывая зачем-то и газоны вокруг — готовились к земле? Мордовали 86-летнего литератора, почетного гражданина Одессы Евгения Голубовского, который посмел написать, что «Екатерининскую площадь изуродовали» и сравнил осиротевший и нелепо торчащий пьедестал с «фаллосом, увенчанным флагом». Как под копирку желали ему «Сдохни, дед, иди к Кобзону».

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Отключили на Рождество — 6 и 7 числа — воду, а заодно и свет, чтобы испаскудить святые дни — «в нас Різдво було 25 грудня». А вода им вообще не нужна — «скільки тієї зимки». Радовались, что главная елка города у них на генераторе, поясняя, что в следующем году она будет стоять уже не на Дерибасовской, а на Бандеровской.

Однако свою линию гнули и кастрюли из-за поребрика, гоняя нарратив «пропала Одесса», но не из-за описанных выше понаехавших нацистов, которые тебя или на месте пристрелят, или в СБУ сдадут, а из-за вновь «не так вставших» одесситов (да придумайте уже что-то другое — стыдно же!).

Посыл был таков — «не оправдали надежд», «может, и не надо их освобождать?». Так вот специально для таких кастрюль, которые отличаются от украинских лишь флагами на аватарках, давайте внимательно разберем по цитатам текст нацистки Алены Балабы, которая так же рассказывает о «не вставших» одесситах… только со своей колокольни. Ну а потом, как говорится, найдем отличия.

«24 февраля неизвестные украинцы убрали гадюшник на Куликовом поле — выбросили пластмассовые веночки и глуповатые стишки об «убитых детях Донбасса», которые восемь лет подряд вывешивала одесская сепарская тусовка в Одессе… Вата затихла».

Эй, «одессаневстальщики», смотрите, точно как вы глаголет: восемь лет «одесская сепарская тусовка» собиралась у сгоревшего Дома профсоюзов, а потом «затихла» («не оправдала надежд»). Но только почему вы не упоминаете о том, что «сепарская тусовка» сидит «на подвалах»» СБУ, а еще часть находится под следствием с конфискованной оргтехникой и телефонами, так что даже ваши высеры прочитать не может.

И почему именно все эти «не вставшие предатели» годами собирали деньги на адвокатов и передачи в СИЗО выжившему в Доме профсоюзов куликовцу Евгению Мефедову, которого через несколько лет выпустили, но спустя пару часов опять задержали, обвинив в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за того, что он возложил цветы к памятнику освободителям Николаева?

Мефедов, смею напомнить, был гражданином России. Но вы ему и рубля не дали. Как и нацистка Балаба. Так чем вы отличаетесь?

«…затем большинство бежало в Европу, где до сих пор сидит на «пособиях» и продолжает «любить Россию — потому что она сильная».

Могу сказать, что большинство «бежавших» — как раз евроинтегрированные на всю голову. Собственно, все эти перформансы с измазанным кровью бельем и прочей мерзостью во славу Украине — как думаете, «не вставшие одесситы» устраивают?

Нет, «не вставшие» не просто перешли в Одессе в разряд маргиналов — даже если кто и захочет устроиться на какую-то легальную работу, не подразумевающую политики, с послужным списком вроде участия в Русской весне их не просто никуда не возьмут, но еще и сдадут «куды трэба».

Ну а границу они не пересекут, ибо вмиг будут пробиты через многочисленные «расстрельные списки», то есть официальные украинские интернет-приложения «Сдай сепара».Так что и врете вы одинаково с украинской нацисткой — только «геббельсовские рассказки» у вас разные. Так чем вы отличаетесь?

«Но многое еще осталось, — пишет Балаба об «одесской вате». — Я не верю в их перевоспитание, простите. У них такой мусор в головах, что логика и здравый смысл там не работают. Только рефлексы, они как собаки Павлова — «9 мая надо наломать сирени и пойти на Аллею славы». Это большая прослойка людей, которые воспринимают только силу».

Именно «силу» людям и показывают — сначала сожгли, потом избивали — и действительно регулярно 9 Мая, теперь арестовывают в промышленных масштабах»; еще тут танки везде, танки.

Так и хочется обратиться к известным блогерам — скажем, к А., Б. и прочим «сидящим на трубе» — это вы их называете «не оправдавшими надежд»? А самим на танк с голыми руками слабо? А чьих, кстати, надежд — ваших?.. Сами, что ль, обидетесь и лично на бронемашине к предателям не приедете? А так собирались? Для Балабы вот мы тоже предатели… Так чем вы отличаетесь?

«Сколько их вышло на 10 Апреля (День освобождения Одессы)? Я вам отвечу — ноль. На 2 мая, на 9-е — также ноль. Сколько они положили цветочков на Куликово поле — ноль. Сколько их вышло с протестами против сноса Екатерины II — также ноль», — нацистка имеет в виду минувший год.

Ребята, ну это же из одной бочки! Аж кровь из глаз, насколько все одинаково!

Только такие как Балаба, приехавшие в Одессу и превращающие ее в кучу навоза, убивают нас за то, что мы жители русского города. А любые высеры, оправдывающие неудачи на фронте тем, что «не вставших спасать не надо», аукаются все новыми и новыми волнами арестов «не вставших», которых скоро и в правду не остается в физическом смысле. То есть нас вы тоже убиваете вместе? Ну, следуя тому аду, который пишут подлые самопровозглашенные пропагандисты вместе со своими ботофермами…

Так чем вы отличаетесь?