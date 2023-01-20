Пир на борту «Титаника». Итоги Давоса-2023 для Молдовы

Президент Республики Молдова Мая Санду, посетив Всемирный экономический форум в Давосе, провела ряд встреч с европейскими чиновниками и представителями бизнеса.

Политическую ситуацию в регионе Санду обсудила с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. О программах Европейского банка реконструкции и развития, в том числе по поддержке энергетической независимости, глава РМ поговорила с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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С президентом фонда «Открытое общество» Алексом Соросом президент беседовала о проектах фонда в Молдове, а с экс-премьером Великобритании, директором Института глобальных изменений Тони Блэром Санду обсудила способы повышения эффективности работы госучреждений. О возможностях молдавского рынка шла речь на встречах с руководителями немецкой энергетической компании RWE AG и турецкой промышленной группы Koç Holding.

Президент РМ запросила у союзников системы противовоздушной обороны и воздушного наблюдения для укрепления оборонного потенциала страны.

Форум и его итоги для Молдовы в интервью ПолитНавигатору комментирует директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Давосский форум – 2023: каковы его особенности, основные цели, тональность выступлений?

Игорь Шорников: Авторитетный экономический форум в этом году стал чем-то вроде учредительного собрания «Тайного союза меча и орала». Организаторы призвали частный капитал спонсировать войну на Украине. Так и представляется образ Остапа Бендера с фразой: «Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа».

На деле – это совершенно пустое мероприятие, свидетельствующее о том, что в мировой экономике уже произошли кардинальные сдвиги. Западное сообщество остается один на один со своими проблемами энергообеспеченности, изменения логистических и производственных цепочек и постепенной дедолларизации.

Причем о том, как решать эти проблемы, на форуме не говорилось, центральная тема – Украина и война с Россией. То есть на карту украинского кризиса поставлено лидерство Запада. Они не видят иного решения экономических проблем, кроме как победы над Россией и получения доступа к ее ресурсам и технологиям.

ПолитНавигатор: Какая роль отведена была на этом форуме Молдове и каковы его итоги для этой страны?

Игорь Шорников: Молдова оказалась встроенной в многоголосый западный концерт – это, наверное, главное достижение. Однако в каком качестве? Если судить по риторике президента Молдовы Майи Санду, Молдова претендует стать вторым эшелоном в борьбе с Россией. На первом месте, конечно, Украина. Ну и в таком качестве Молдова, видимо, рассчитывает на широкую западную поддержку. Опять вспоминаются «12 стульев»: «Запад нам поможет. Крепитесь». Особенно пикантным стал запрос Санду на систему ПВО. Такое самопожертвование ради того, чтобы быть частью «свободного мира»? Это уже не смешно.

Быть частью западного мира – это мечта молдавских элит с начала 90-х годов прошлого века. Вот сейчас они, наконец, оказались на этом празднике жизни, только, кажется, еще не осознали, что это пир на борту «Титаника».

ПолитНавигатор: В выступлении президента РМ Майи Санду прозвучали пафосные заявления о том, что «Евросоюзу нужна стабильная и процветающая Молдова», что «нужно остановить Россию». Почему бы не поговорить о проблемах в собственной стране? Майя Санду говорит то, что думает, или эти тексты ей пишут кураторы?

Игорь Шорников: Чтобы быть услышанным, надо говорить в рамках общей повестки. Речь Санду полностью ей соответствовала. Так что руководство Молдовы подтвердило незыблемость поддержки западного политического курса. Что касается проблем Молдовы, то кого в Давосе они могут интересовать, если вопрос сейчас стоит о будущем всей западной цивилизации? Майя Санду упомянула о бедствиях, которые обрушились на молдаван в связи резким удорожанием энергоресурсов. Но это был не призыв о помощи, а декларация о том, что Молдова страдает вместе со всем западным миром. То есть это еще один сигнал: возьмите нас в ЕС.

ПолитНавигатор: «Мы должны помочь Украине победить», – сказала Майя Санду на форуме. Такое заявление лидера страны говорит о том, что нейтралитета на самом деле и нет. Насколько вероятно сейчас вовлечение Молдовы в конфликт?

Игорь Шорников: К сожалению, мы видим все больше признаков подготовки Молдовы к военной эскалации. В страну поступает вооружение, готовятся какие-то дикие поправки в Уголовный кодекс про «сепаратизм» и заявления парламента о России как «террористическом государстве», каждый месяц закрываются СМИ, ходят слухи о покупке Молдовой программ слежения за соцсетями, на тайных встречах в Румынии молдавский президент обсуждает какие-то агрессивные планы.

У меня нет сомнений, что идет активная подготовка Молдовы к каким-то силовым действиям. Однако, как мне представляется, для того, чтобы подготовить Молдову к войне, нужно еще слишком много времени, которого нет ни у Санду, ни у Запада.

Полностью исключать каких-то провокаций мы, к сожалению, не можем. Однако в этом противостоянии Запад не имеет права на ошибку, а вовлечение Молдовы в конфликт может иметь непредсказуемые последствия, с этим и связаны наши надежды на сохранение мира в регионе.

ПолитНавигатор: Молдову активно вовлекают в различные прозападные форматы сотрудничества. В их числе и новый проект – Европейское политическое сообщество, заседание которого состоится 1 июня в Кишиневе с участием полусотни президентов и премьеров. Страна сможет извлечь из этих форматов какую-то выгоду, или это исключительно ритуальные действия?

Игорь Шорников: Все, что связано с темой европейской интеграции Молдовы, – это исключительно ритуальные действия. Предстоящий форум – это прежде всего способ оказать политическую поддержку Майе Санду и попытка Запада застолбить за собой эту территорию.

Может ли Молдова извлечь для себя какие-то реальные выгоды от приема высоких гостей? Боюсь, что лидеры десятков стран-участниц приедут в Кишинев не ради Молдовы. Это какой-то психологический тренинг для лидеров маленьких государств: «Смотрите как нас много, мы очень сильные, мы не боимся Москву, правда-правда!»

На самом деле в условиях войны и глобальной трансформации подобные меры выглядят нелепо. Кто сейчас вспомнит о первой встрече Европейского политического сообщества, которая прошла в Праге в октябре прошлого года? Данная организация – попытка втянуть в антироссийский фронт еще несколько стран, в том числе Молдову и Закавказье.

ПолитНавигатор: В начале марта исполнится год, как Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз, и уже практически полгода РМ официально является кандидатом на членство в ЕС. Как идет продвижение по европейскому пути?

Игорь Шорников: Если опираться на мнение брюссельских чиновников, Молдова – аутсайдер этого процесса и отстает даже от Украины. К Кишиневу много претензий по выполнению плана страны-кандидата. Впрочем, анализировать эти планы смысла нет. Мнение брюссельских чиновников зависит не столько от формальных шагов властей, сколько от уровня русофобии в стране. По этому ключевому показателю Молдова еще очень далека от евроинтеграции.