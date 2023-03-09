Пир во время чумы: убыточные украинские банки продолжают получать миллионы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжает призывать к радикальной экономии, но при этом продолжает платить баснословные деньги своим финансовым топ-менеджерам

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Экономическая правда» (приложение антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Война активно высасывает из государства финансовые ресурсы. В условиях ограниченных бюджетных возможностей и безграничных военных нужд правительству приходится тщательно взвешивать каждую гривну расходов, параллельно отыскивая дополнительные источники наполнения казны. Ранее в правительстве обсуждали идею радикального сокращения госаппарата, которое могло бы сэкономить несколько миллиардов гривен. Однако через год активных боевых действий пришлось прибегать к непопулярной мере – сокращать надбавки некоторым категориям военнослужащих. Однако режим радикальной экономии средств коснулся не всех. Государство продолжает платить высокие зарплаты топ-менеджерам своих банков. Хотя половина из них за 2022 год получили убытки», – пишет издание.

Так, согласно отчетам госбанков, 68 членов правления и наблюдательных советов этих финансовых учреждений в 2022 году получили почти полмиллиарда гривен зарплат, премий и других вознаграждений, причем после вычета налогов.

«Большую часть указанной суммы, 301,1 млн. грн., составляли зарплаты членов правлений банков. Остальные, 176,3 млн грн, получили члены наблюдательных советов. Больше всего топ-менеджерам заплатил Приватбанк. За год расходы крупнейшего госбанка на правление составили 116,8 млн грн, на наблюдательный совет – 80,9 млн грн. Итого – свыше 197,7 млн грн. В среднем ежемесячно каждый член правления ПриватБанка получал по 1,1 млн грн зарплаты и других платежей. В частности, правлению насчитали 62 млн грн премий, 230 тыс грн «других денежных выплат» (отпускные, сдельные), а также 5,8 млн грн выплат в неденежной форме», – отмечается в статье.

Члены наблюдательного совета ПриватБанка в 2022 году получили в среднем по 8,1 миллиона гривен, которые включали основную сумму вознаграждения и компенсации, например, на транспорт или проживание.

«Убыточный Укрэксимбанк в 2022 году заплатил членам правления почти 78 млн. грн. Помимо основной зарплаты эта сумма включает 34 млн грн премий и 12,8 млн грн «других выплат в денежной форме», – указывает сайт, ссылаясь на отчет банка.

При этом там оправдываются, что всю сумму, полученной в феврале 2022 года премии, члены правления Укрэксимбанка перевели на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ.

«Ощадбанк, второе по размеру финансовое учреждение страны, на зарплаты членам правления потратил 49,1 млн. грн. Эти выплаты включали в себя зарплату, компенсации и страховые взносы. На вознаграждения и компенсации для наблюдательного совета банк в 2022 году выделил 46,2 млн. грн. Меньше всего на своих топменеджеров потратил Укргазбанк – 64 млн грн. Из этой суммы члены правления получили 57,3 млн. грн. на зарплаты, компенсации расходов на период военного положения и дополнительные блага (в частности от профсоюза). Еще 6,7 млн грн достались членам наблюдательного совета», – сообщает «ЭП».