Пир во время чумы: Зарплата Коболева в разы выше трат Украины на борьбу с эпидемией

23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть выделила на борьбу с эпидемией коронавируса совершенно мизерную, по сравнению с другими, менее важными статьями расходов, сумму.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат ВР от «Радикальной партии» Олега Ляшко Дмитрий Линько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство выделило 100 млн. гривен на борьбу с коронавирусом. Теперь сравним с другими расходами в этом году, чтобы понять приоритеты власти.

На зарплату Коболева это же правительство выделило 342 млн гривен в год. Контракт с Коболевым продлён на 4 года. 4*342 = 1,362 миллиарда гривен. Государственное финансирование партий в этом году – 283 млн гривен. Зарплаты лучших специалистов Лещенко и Найема 300 и 500 тысяч соответственно. 300 + 500*12 = 63 млн гривен в год.

Расходы на деятельность Офиса президента – 1 млрд гривен в год.

Секретариат Кабинета Министров (это те, что платили за отчет частной компании) – 1,045 млрд гривен. СБУ покупает новые машины Toyota Corolla на 24,5 млн гривен. Нацполиция 631 авто на сумму 275, 9 млн гривен.

Судьи Верховного и Конституционного судов получают от 200 до 500 тысяч гривен в месяц.

Руководитель Национального банка Яков Смолий получает больше 500 тысяч гривен в месяц.

Руководитель Укрпочты почти 1 млн в месяц.

Руководитель Администрации морских портов Райвис Вецкаганс – почти 700 тысяч гривен в месяц.

Руководство НАБУ, САП, ГБР, ГПУ – всех этих бессмысленных органов, которые имитируют деятельность, получают от 100 до 200 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Общие расходы на деятельность этих «антикоррупционных» органов – почти 11 млрд (!) гривен ежегодно.

И этот список расточительности можно продолжать очень долго», – возмутился Линько.

Бывший депутат уверен, что подобная финансовая политика является ни чем иным, как мародёрством, и введение чрезвычайного положения даст Киеву только больше возможностей для того, чтобы наживаться за счёт народа.

«В то время, когда вся Украина затянула пояса и с тревогой смотрит в будущее – подобные растраты за государственный счет – это мародерство!

Завтра Рада будет рассматривать введение чрезвычайного положения. Это даст право ограничить права народа и усилить полномочия власти. Вопрос только в том, куда эти полномочия будут направлены. Без пересмотра бюджета, радикального сокращения некритических расходов, урезание космических зарплат чиновникам вводить ЧП нет смысла. Одними дубинками, наручниками и штрафами вирус не победишь!», – резюмировал он.